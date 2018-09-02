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Пенсионная реформа

Утренний кофе вызывает зависимость

02.09.2018 17:10
Утренний кофе вызывает зависимость

Фото: tainy.net

Многие из нас начинают свой день с утренней чашечки кофе, потому что данный напиток помогает просыпаться и замечательно бодрит. 

Но после того как выработается привычка принимать каждое утро кофе возникает зависимость, сообщают ученые.

Если пить кофе рано утром регулярно, то естественные биологические стимуляторы организма заменяются искусственными, что постепенно приводит человека к кофейной зависимости.

Организм, привыкший к внешнему стимулятору, будет производить гораздо меньше кортизола. Со временем появится ощущение вялости и сонливости, а потому захочется больше пить кофе. Однако это будет уже не очень действенно, поскольку довольно скоро тело перестанет реагировать на кофеиновый стимулятор, как и прежде. ⠀

Эксперты считают, что лучше всего пить кофе в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. После пяти вечера кофеин может негативным образом повлиять на сон, пишет ktelegram.com.

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