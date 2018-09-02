В Донецке проходит церемония прощания с Александром Захарченко

02.09.2018 10:00



В здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко началась церемония прощания с Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва, прогремевшего в ресторане "Сепар" в центре Донецка, пишет РБК. Проститься с главой ДНР пришли не только официальные лица и военные, но и местные жители. После окончания церемонии прощания состоится траурное шествие, которое пройдет по центральной улице Артема до здания Администрации. Как стало известно, похоронят Александра Захарченко на Аллее Героев.