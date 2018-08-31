Погиб глава ДНР Александр Захарченко
31.08.2018 19:16
В результате взрыва, произошедшего в центре Донецка в ресторане, погиб глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, пишет ТАСС. Информацию о трагедии подтвердили в Администрации главы ДНР. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" около 17:30. Правоохранительные органы расценивают данный инцидент как террористический акт.
Написать комментарий
Соболезнования родным и близким. Вот так сионист Вальцман и Сионские Штаты Америки из-подтишка расправляются с Русами на окраине Руси.