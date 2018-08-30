Ученые обнаружили под облаками Юпитера «океаны воды»

30.08.2018 23:57



Фото: v-kosmose.com

Ученым впервые удалось измерить количество воды внутри Большого красного пятна Юпитера и убедиться в том, что в нижних слоях его атмосферы присутствует колоссальное количество влаги. Статья с результатами исследования представлена на страницах Astronomical Journal, пишет РИА Новости.

«Когда мы отправили зонд «Галилео» к Юпитеру и запустили зонд в его атмосферу, мы случайно попали в своеобразную «пустыню», где почти не было ни аммиака, ни воды. Это ошибочно заставило нас полагать, что эти вещества отсутствуют на планете...», - сообщил Гордон Бьорейкер из Центра космических полетов Национального аэрокосмического агентства им. Годдарда (Соединенные Штаты).

Проверка информации, которая была собрана зондом, осложнена тем, что Юпитер окружен облачными скоплениями, состоящими из электронов и прочих частиц имеющих заряд, препятствующих исследованию недр планеты с помощью радиотелескопов. В результате специалисты должны идти на разные ухищрения для того, чтобы заглянуть в атмосферу небесного тела на глубину в несколько десятков км.

В 2016 году ученым удалось разработать новейшую методику обработки информации, приходящей с наземного радиооборудования в ходе наблюдения за Юпитером. Они смогли доказать, что аммиак на самом деле присутствует внутри Большого красного пятна и в некоторых остальных областях данной планеты.

Кроме того, исследователям удалось глубже проникнуть внутрь атмосферы планеты-гиганта. Они применили для исследования микроволновые аналоги радиотелескопов, которые могут уловить излучение молекул, присутствующих на глубине почти 90-100 км от верхней кромки облаков.

В результате выяснилось, что практически весь нижний слой облаков Юпитера на данной глубине состоит из воды, и не содержит в себе аммиака и какого-либо вида органики, которые есть в верхних слоях атмосферы.

Данное открытие, по словам ученых, свидетельствует о том, что устоявшиеся представления об устройстве Большого красного пятна не отвечают действительности.

Так, ранее специалисты уверяли, что вода в нем имеется лишь у самой «ножки» урагана, но замеры ученых указывают на то, что воды там больше и что она проникает практически до самой «вершины» данного антициклона. Если же это так, то основная масса воздуха в урагане движется не горизонтально, как считалось ранее, а вертикально.

Вместе с другими замерами, все это подталкивает к выводу о содержании в недрах планеты значительно большего объема воды, чем у светила и более чем в 2 раза кислорода, чем у звезды.