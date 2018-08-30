Очевидец заснял необычный НЛО над Нью-Йорком
Жителю штата Нью-Йорк (США) удалось запечатлеть на видео необычный НЛО, который медленно проплывал в небе над Сидархерстом. По словам известного уфолога Скотта Уоринга, корабль пришельцев имел весьма необычную форму и дизайн.
«Это не похоже на то, что я когда-либо видел. Мне нравится, когда сообщается о НЛО с формой, которую я прежде не видел... но это действительно бросает вызов воображению», - сообщил уфолог.
Очевидец данного явления заметил, что изначально принял странный объект за вертолет, но когда присмотрелся, то понял, что это не так, пишет ufosightingsdaily.com.
Написать комментарий
По-моему, инопланетяне просто выпендриваются над нами: мол, во, как мы можем! А вы можете только на примитивных аппаратиках ковылять. Уроды вы недоразвитые...
что-то привязано к воздушным шарикам
Это русские шалят
очередная размытая картинка для тупых баранов и их обсуждений
космический мусор
Скол на стекле. если заснять с увеличенным фокусом. получится тоже самое
Если съёмка была нормальной и понятной,то ролик бы не пропустили в широкие массы.