Очевидец заснял необычный НЛО над Нью-Йорком

30.08.2018 23:15



Жителю штата Нью-Йорк (США) удалось запечатлеть на видео необычный НЛО, который медленно проплывал в небе над Сидархерстом. По словам известного уфолога Скотта Уоринга, корабль пришельцев имел весьма необычную форму и дизайн.

«Это не похоже на то, что я когда-либо видел. Мне нравится, когда сообщается о НЛО с формой, которую я прежде не видел... но это действительно бросает вызов воображению», - сообщил уфолог.

Очевидец данного явления заметил, что изначально принял странный объект за вертолет, но когда присмотрелся, то понял, что это не так, пишет ufosightingsdaily.com.