Песков: говорить о том, что думает Путин о пенсионной реформе, пока рано

18.06.2018 13:54



Говорить о том, что думает президент России Владимир Путин о проведении в стране пенсионной реформы и повышении пенсионного возраста, пока рано, поскольку данную тему все еще обсуждают в кабинете министров. Как передает ТАСС, с таким заявлением в беседе с представителями СМИ выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Путина право внести поправки к данному законопроекту и сможет ли он наложить вето на соответствующий документ.