Два миллиона против, а каждому согласившемуся – тысяча. Что происходит вокруг пенсионной реформы

В России продолжает нарастать народное возмущение в связи с пенсионной реформой. Региональные власти стараются избежать открытых конфликтов с населением и поскорее принять все необходимые изменения. 16 июня Минтруд внес в Государственную думу законопроект, в котором предложил поэтапное повышение пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, и для женщин до 63 лет. Реформу планируется проводить в период с 2019 по 2034 год. При этом, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, российские власти собираются отказаться от балльной пенсионной системы.

«Сложное решение»

О том, что российские власти планируют отказаться от балльной пенсионной системы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», – заявила она. При этом отметила, что, учитывая повышение пенсионного возраста, размер самой пенсии будет составлять минимум 40% от утраченного заработка.

Голикова призвала не сравнивать размер средней пенсии и средней заработной платы, поскольку в каждом случае нужен «индивидуальный расчет». «Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», – пояснила она.

Напомним, что пенсионная балльная система действует в России, начиная с 2015 года. Тогда целью пенсионной реформы, как напоминает РБК, была обозначена оптимизация расходов пенсионной системы. На сегодняшний день каждый год официальной трудовой деятельности проходит оценку в пенсионных баллах. К моменту, когда россиянин выходит на пенсию, баллы, которые он накопил за год, суммируются, а затем умножаются на стоимость балла – его устанавливает правительство каждый год, затем происходит индексация на уровень не ниже инфляции за предшествующий год.

Петиция против реформы

Пока Голикова раздает интервью государственным каналам и пытается умиротворить граждан онлайн-петиция на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста собрала уже около двух миллионов подписей, и число поддерживающих петицию продолжает расти.

Сама петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также Федеральному Собранию. Поясняя свою точку зрения, инициаторы петиции – представители общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» – заявили, что в большинстве российских регионов люди просто не доживут до пенсионного возраста, обозначенного реформой:

​«По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах – меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин».

По тысяче в месяц

Отвлекая внимания от очевидных фактов, Голикова от лица правительства пообещала нынешним пенсионерам существенную прибавку к пенсии: 12 тысяч за год, если реформа будет принята. Вместе с этим, как заявляют аналитики, с увеличением пенсионного возраста это связано лишь политически, но «деньги правительство обязательно найдет».

Сегодня в России порядка 47 млн пенсионеров. Около трети от этого числа продолжают трудовую деятельность. Этот момент является важным, поскольку после заявления Голиковой представителям Минтруда пришлось уточнять: на тысячу рублей пенсии будут повышать через индексацию – то есть, не всем пенсионерам. «Это означает, что повышение пенсий затронет только неработающих пенсионеров», – говорится в сообщении министерства. К слову говоря, на сегодняшний день таких пенсионеров насчитывается примерно 30 млн.

В итоге, как подсчитали эксперты, чтобы обещание Голиковой можно было выполнить, необходимо будет достать где-то порядка 370 млрд руб. Однако, стоит отметить, что очередная пенсионная реформа предусматривает, как заявлялось, плавный старт многолетний переходный период. В этом случае возникает вполне логичный вопрос: где взять деньги и не обыграло ли себя правительство-наперсточник в этом моменте?

Руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис комментирует ситуацию следующим образом: «В связи с повышением пенсионного возраста бюджет сэкономит, по моим расчетам, 130 млрд руб. в 2019 году. Соответственно, реально повысить среднюю пенсию на эту тысячу рублей и увеличить коэффициент замещения утраченного заработка, который сейчас составляет 34%, а по международным стандартам должен составлять минимум 40%».

Успокоить население

Как отмечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин, в этом случае проблем с деньгами не должно возникнуть. По словам эксперта, «дешевый рубль и дорогая нефть уже обеспечили властям необходимую для этого подушку безопасности».

О том, что петиция против реформы собрала уже около двух миллионов подписей, в Кремле, наверняка, уже знают. Кроме этого, как сообщает ряд СМИ, уже стали появляться новости о том, что в Кремле рассматривают возможность смягчить реформу, хотя сам Владимир Путин старательно дистанцируется от непопулярного и антисоциального решения. В частности, одним из способов «успокоить население» является обещанная прибавка в тысячу рублей ежемесячно, которую планируется ввести уже со следующего года.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин комментирует ситуацию следующим образом: «Никакой связи с реформой и дополнительными страховыми взносами здесь нет. Есть желание снизить сопротивление очень непопулярной мере, которое, судя по всему, будет высоким. Есть нефтегазовые доходы, которые можно направить на эти цели, и это было бы вполне справедливо».

Тем не менее реформа будет принята: власти не случайно выбрали для ее законодательного закрепления период Чемпионата мира по футболу, когда, с одной стороны, внимание граждан отвлечено на спорт, а с другой – запрещены любые митинги и протестные акции. Однако цыплят по осени считают.