Крым ответил на заявление Порошенко о флаге над Севастополем

09.06.2018 17:24



Севастополь, также как и Крым, был и останется территорией России, и никаких других флагов и гимнов, кроме российских, не будет над их территорией. Так заместитель председателя Правительства Крыма Дмитрий Полонский ответил на заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что над городом будет поднят флаг Украины и прозвучит национальный украинский гимн.