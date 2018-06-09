Порошенко: над Севастополем поднимут украинский флаг
09.06.2018 12:36
Украинский президент Петр Порошенко решил поздравить российский Севастополь с днем города. Как передает РИА Новости, соответствующее послание он разместил в свой Twitter. Глава Украины также заявил, что «не сомневается» в том, что над этим городом будет поднят украинский флаг.
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из поста ПоросЁнка в твиттере.. .С днем города, Севастополь! Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и зазвучит украинский гимн. а теперь ПоросЁнок эту же ху*йню на Мове вы*сри ..чтоб не только Россияне но и свидомые Вукраинцы посмеялись