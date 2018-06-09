Порошенко: над Севастополем поднимут украинский флаг

09.06.2018 12:36



Украинский президент Петр Порошенко решил поздравить российский Севастополь с днем города. Как передает РИА Новости, соответствующее послание он разместил в свой Twitter. Глава Украины также заявил, что «не сомневается» в том, что над этим городом будет поднят украинский флаг.