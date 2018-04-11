Возбуждено дело против командира пожарных, которые тушили ТРЦ «Зимняя вишня»

11.04.2018 13:27



СК РФ приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении командира звена пожарных, которые тушили кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня». Как передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства, об этом заявила представитель СК Светлана Петренко.

Согласно версии следствия, из-за действий Сергея Генина погибло минимум 37 человек, которые находились в момент пожара в кинозале на четвертом этаже. По факту возбуждено дело о халатности.