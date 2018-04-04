У главы кемеровского МЧС проходит обыск

04.04.2018 08:23



Обыски проходят в частном доме главы МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, передает Интерфакс со ссылкой на свой источник. В сообщении говорится, что следственные действия проходят, в том числе, и в связи с уголовным делом о трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Кроме этого, по словам собеседника, Мамонтов является владельцем восьми объектов жилой недвижимости, которые достались ему в наследство от отца-бизнесмена.