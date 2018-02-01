МОК разочарован решением CAS, который оправдал российских олимпийцев

01.02.2018 13:58



МОК (Международный олимпийский комитет) дал комментарий по поводу принятого решения CAS (Спортивный арбитражный суд), который оправдал 28 российских олимпийцев, передает Reuters. В заявлении МОК говорится: «МОК разочарован, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом». Кроме этого, сообщается, что комитет планирует обратиться в Федеральный суд Швейцарии после того, как будет получена мотивировочная часть.