Владимир Путин: Родченков – это придурок, у которого проблемы с законом

30.01.2018 17:55



Глава России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами заявил, что информатор WADA Григорий Родченков – это придурок и преступник, передает Интерфакс. «Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - прим. ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией», - сказал президент России.

Также Путин вспомнил, что Родченков несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. В связи с чем глава России пожелал ему здоровья. «Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится», - сказал Путин, подчеркнув, что этот факт «говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще».