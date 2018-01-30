В «кремлевском докладе» Минфина США оказалось 210 имен

30.01.2018 08:25



В «кремлевском докладе» Минфина США оказалось 114 крупных российских чиновников, глав государственных компаний и 96 олигархов, передает ТАСС. Уточняется, что этот документ не представляет собой «черный список» лиц, против которых введены санкции.

В частности, в нем оказались имена из руководства администрации главы России, в том числе Вайно, Громова, Пескова, Суркова. Кроме этого, в докладе говорится о Матвиенко, Володине, Сечине, Миллере, а также Нарышкине и Бортникове.

Если говорить о представителях бизнеса, то в список олигархов попали Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и Евгений Касперский.