Арестован подросток, которого подозревают в нападении на школу в Улан-Удэ

23.01.2018 09:19



Решением суда Октябрьского района Улан-Удэ сроком на два месяца был арестован подросток, которого подозревают в нападении на школу, передает РИА Новости. В СИЗО он будет пребывать до 19 марта.

Напомним, что в минувшую пятницу на учащихся седьмого класса школы № 5 (микрорайон Сосновый бор Улан-Удэ) было совершено нападение. В результате пострадало семь человек, включая самого нападавшего, а также педагога.