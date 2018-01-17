Подростков, которые устроили поножовщину в пермской школе, обвинили в покушении на убийство

17.01.2018 12:57



Двум несовершеннолетним подросткам, которые устроили нападение на учащихся в пермской школе, предъявлено обвинение, передает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светлану Петренко. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России: «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, что 15 января учащийся 10 класса и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. В результате конфликта пострадало несколько человек, в том числе и учительница, пытавшаяся защитить школьников.