В прямом эфире американского телеканала внезапно появились корабли пришельцев (видео)

15.01.2018 23:59



В Соединенных Штатах телезрители в прямом эфире стали свидетелями того, как за спиной репортеров, обсуждавших новости дня, пролетели два неопознанных летающих объекта. Видео инопланетных объектов было размещено в YouTube.

Трансляция новостей KOIN 6 в Орегоне показывает дискуссию ведущих, которые за своим столом обсуждают новости дня. На заднем плане в фоновом режиме был показан город Портленд. Внезапно телезрители увидели, как 2 неопознанных объекта, передвигавшихся в разном направлении, пролетели в ночном небе.

Некоторые зрители не могли поверить своим глазам, а комментатор новостей сообщил о том, что НЛО было очень реальным, пишет vladtime.ru.