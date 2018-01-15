В прямом эфире американского телеканала внезапно появились корабли пришельцев (видео)
В Соединенных Штатах телезрители в прямом эфире стали свидетелями того, как за спиной репортеров, обсуждавших новости дня, пролетели два неопознанных летающих объекта. Видео инопланетных объектов было размещено в YouTube.
Трансляция новостей KOIN 6 в Орегоне показывает дискуссию ведущих, которые за своим столом обсуждают новости дня. На заднем плане в фоновом режиме был показан город Портленд. Внезапно телезрители увидели, как 2 неопознанных объекта, передвигавшихся в разном направлении, пролетели в ночном небе.
Некоторые зрители не могли поверить своим глазам, а комментатор новостей сообщил о том, что НЛО было очень реальным, пишет vladtime.ru.
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