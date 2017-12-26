Ксения Собчак стала официальным кандидатом в президенты России

26.12.2017 14:12



Телеведущая Ксения Собчак стала официальным кандидатом в президенты России. Как передает РИА Новости, в Центризбиркоме были утверждены все соответствующие документы. Это значит, что теперь она может начать сбор подписей в свою поддержку.

Напомним также, что ранее ЦИК решил не допускать до выборов Алексея Навального. Решение было принято на основании того, что у оппозиционера имеется непогашенная судимость.