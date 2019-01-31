«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

Как мы с вами определили ранее, в случае личностного кризиса очень важно понять, какие мысли лежат в основе стрессового состояния, и какие ваши убеждения являются причиной возникновения негативных мыслей.

Письменная работа

После того, как мы определились с Я-формулировками, начинаем с ними работать. Отдельно с каждой. Начинаем работу с убеждением с различных точек зрения. Внимание! Обязательно работаем письменно! Это непривычно, вырывает из круга привычных мыслей, заставляет выстраивать логику.

Итак, мысль: я плохая. Очень важно расшифровать это послание себе. Что имеется ввиду? Как именно вы снижаете свою самооценку и не даете себе посмотреть в будущее как минимум нейтрально?

Что такое плохая? Не тот цвет волос, не тот голос, не та фигура, не умею готовить, слишком много работаю? Выпишите все претензии, которые вы себе предъявляете. Очень важно перейти от обобщения к детализации. Каждую претензию рассматриваем подробно, задаем себе вопрос – это действительно так? Это важно для меня? Откуда я это взяла?

Сами увидите, что некоторые из имеющихся претензий вы сможете отмести сразу. Вы поймете, что они не ваши, а «прилетевшие» откуда-то со стороны – из вашей семьи, от подруг или друзей, от школьных учителей. Некоторые окажутся абсолютно надуманными или несущественными. Эти черты не делают вас плохой. Это лишь ваши особенности. Часть из них окажутся не проблемами, а задачами – надо решить вопрос с пятью килограммами лишнего веса, пойти учиться на курсы дизайнеров или записаться на тренинг уверенного поведения, чтобы ситуация существенно изменилась. И из претензий после разбора эти высказывания превратятся в детали плана, который вы прямо сейчас начнете реализовывать.

От претензий к плану

По каждому пункту плана обязательно надо сформулировать мотивацию – что со мной произойдет, когда я это сделаю? Что я увижу, услышу, почувствую? Сделайте результат «вкусным» для себя, чтобы появилось желание обязательно его реализовать – пусть в основе лежит злость, желание доказать кому-то что-то или желание стать совершенной – это не так важно. Главное, чтобы это имело смысл лично для вас.

И очень важный момент – никуда не торопитесь. Делайте все пошагово, помаленьку, возвращаясь и повторяя действия. Вы сейчас разбираетесь с той внутренней структурой себя, которая и привела к такому печальному результату. Чтобы выйти из ситуации, эту структуру надо разобрать до основания и сложить по-новому. Это может занять длительное время, но результат того стоит.

После каждого такого разговора с собой перечитайте, что получилось. Отметьте изменения состояния, восхититесь собой и своими результатами. Не забывайте, что главная ваша поддержка, главный ресурс – это вы сами! И маленький совет – носите с собой блокнот и ручку. Как возникнет возможность и потребность – разбирайтесь, пишите. Очень помогает. У меня такой волшебный блокнот с собой всегда.

Работа с убеждениями

Итак, наши убеждения определяют наши мысли, действия, эмоциональные состояния в той или иной ситуации. Вернемся к ситуации, описанной ранее, и вычленим убеждения, которые заставляют страдать в случае внезапного ухода мужа. Мы выявили с клиенткой следующие:

– счастье возможно только в паре;

– быть одному – это большое несчастье;

– если есть любовь, значит должны быть семейные отношения;

– за свое счастье надо бороться, я должна сделать все, чтобы вернуть мужа.

То есть, все выявленные убеждения ставят эмоциональное и физическое благополучие женщины в зависимость от наличия или отсутствия мужчины рядом.

Это право каждого решить – готов он жить со скованными руками и ногами, ожидая в какую сторону дернет цепь надсмотрщик, или же работать с тем, чтобы определять, как будет складываться жизнь дальше, самостоятельно.

От этого зависит готовность двигаться дальше и искать формулировки, на которые можно было бы опираться.

Давайте начнем с одиночества. Я не раз слышала фразу: «Я люблю быть одна, но очень боюсь одиночества». Давайте попробуем разобраться, что же в одиночестве так пугает?

Быть наедине с собой с полной ответственностью за свое эмоциональное состояние – и при этом спокойным и удовлетворенным жизнью – очень непростая задача. Это чистая правда.

Поскольку становятся очевидны все внутренние «косяки» и недоработки. А скомпенсировать их некем. Нет возможности прикрыться необходимостью соответствовать чьим-то ожиданиям, учитывать какие-то сторонние интересы. Мы же в этот момент ни под кого не подстраиваемся. И увидеть себя без прикрас, когда остаешься наедине с собой со всем своим «букетом» – ситуация не для слабонервных.

Выход один – перестать бояться. Научиться быть наедине с собой. И переформулировать свои убеждения.

Вообще, убеждения – штука очень коварная. Прежде всего, потому что редко осознаваемая. Мы идем по жизни, наступая регулярно на одни и те же грабли, но думаем не о том, а что же мы можем в себе поменять, чтобы убрать-таки эти чертовы грабли с дороги, а о том – «что такое не везет и как с этим бороться».

Один из величайших навыков в жизни – это умение себя спрашивать – раз это со мной случилось, что именно я делаю не так и почему? Во что я верю, что считаю незыблемым и единственно правильным в этой ситуации? Это очень непросто – разговаривать с собой честно. Но только ответ на такой вопрос поможет вам сформулировать свои убеждения. И если после их формулировки задать себе еще такой вопрос – чем мне мешает мое убеждение? В чем оно меня ограничивает? Как можно думать иначе в этой ситуации? – вот тогда вы получаете реальный шанс, сделать следующий шаг к себе настоящей, не скованной по рукам и ногам незыблемыми и неизменяемыми убеждениями…

Новое мышление

Вернемся к нашему случаю – у нашей клиентки есть убеждение – без пары жить невозможно, это большое несчастье. Счастливым можно быть только в паре. Задав себе вышеперечисленные вопросы и осознав, что такое убеждение обрекает ее не на жизнь, а на поиск во что бы то ни стало хоть кого-нибудь на роль мужа, потому что жизнь в одиночестве при таком убеждении превращается в непрерывную пытку, клиентка нашла для себя формулировку нового убеждения – я сама – своя самая большая ценность.

Пара – это прекрасно, если в паре комфортно, если же в паре затрачиваешься и теряешь все силы, то это не счастье, а разрушение. В паре должно быть два счастливых человека, тогда и пара счастлива. Такому отношению к жизни, безусловно, надо учиться. И еще не раз будет стягивать на привычные рельсы, в тоску и слезы. Но наличие в сознании такой формулировки – это ориентир, свет в конце тоннеля. Основа для формирования нового мышления и поведения.