Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ЯНВ, 18:55 МСК
USD (ЦБ)    65,9300
EUR (ЦБ)    75,1932

28 ЯНВ, 18:55 МСК
USD (ЦБ)    65,9300
EUR (ЦБ)    75,1932

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

28 Января 2019 590 0 Бизнес и психология
Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Каждый из нас время от времени попадает в ситуации, когда есть ощущение – все летит под откос, жизнь рухнула, двигаться дальше бессмысленно, нет сил ни жить, ни дышать. Потери близких, развод или предательство любимого, потеря дела, которому посвящена большая часть жизни… Ситуаций, которые способны фактически парализовать и лишить воли к жизни, не так много, но каждая из них делит жизнь на «до» и «после». И выйти из такой ситуации, не сломавшись, не утратив способности, переболев и приняв ситуацию, заново радоваться жизни, чего-то хотеть и к чему-то стремиться – особое искусство. Не всегда это удается сделать без помощи специалистов, но оказать себе первую помощь нужно уметь.

Мысли – источник страдания

Итак, нам плохо. Очень плохо. Каждая мысль о произошедшем вызывает ухудшение состояния… Обратите внимание – именно мысль. То есть наши мысли – источник наших страданий. Давайте разберемся с механизмом происходящего и, соответственно, найдем способы, что нам делать, чтобы состояние изменить.

Есть событие, которое по своей сути является нейтральным. Это факт. Объективный. Который существует вне зависимости от того, как мы к нему относимся, что делаем. А есть наша реакция на факт – горе, слезы, гнев, страдание и многое другое. Как они связаны? Что приводит от существующего объективно факта к нашим страданиям и переживаниям?

Между ними действительно существует «прокладка» – это наши мысли, которые возникли в ответ на наши убеждения. Давайте рассмотрим на примере. Факт – от женщины неожиданно ушел муж. Это событие, произошедшее в реальности. Что является следствием? Прежде всего, посмотрим, что происходит в голове у оставленной жены. Источник страданий – букет мыслей:

«Я осталась одна, и это ужасно. Одиночество ужасно. Я никому не нужна. Я не справлюсь самостоятельно с обеспечением себя и детей. Я буду бедствовать. Буду нищая, больная, старая, никому не нужная».

Слоев может быть много, но суть одна – в будущем не будет чего-то, что компенсировало мою внутреннюю неспособность самостоятельно выстроить полноценную собственную жизнь и жизнь моих детей. И это не оценка. Это констатация. И когда вы честно себе ответили и записали весь букет установок, который вы себе транслируете каждый раз, когда думаете о произошедшем, именно теперь у вас появляется шанс «съесть слона по кусочкам», разделить весь свой «букет» на отдельные «цветочки» и найти способы работы с этими убеждениями. И соотнести их с реальностью и понять – а действительно ли это так? Или это лишь мои страхи и слабость, которую я вполне в состоянии преодолеть? Это большая работа, но она того стоит.

«Съесть слона по кусочкам»

Итак, мы нашли те мысли, которые вызывают нашу реакцию на событие, на данный момент являющееся для нас травматичным.

Разберем, как с ними поступать, на примере терапевтического случая. Процесс может происходить с помощью психолога, а можно такую практику проделывать и самому. Это неприятно, сложно не сбежать в переживания, но вполне возможно при условии честного взаимодействия с собой.

Случай, описанный ранее: от женщины совершенно для нее неожиданно уходит муж. Событие: муж резко собрался и уехал, заявив, что они больше не семья. Какие мысли этот поступок вызвал у женщины? Очень важно, чтобы каждая мысль начиналась с «Я». Только в этом случае вы получаете возможность влияния на свои установки и их переформулирование. В упомянутом выше случае все свелось к трем утверждениям:

1. Раз он меня бросил, значит, я плохая (ужасная, отвратительная и т.д. Эпитетов может быть много, вычленяем суть);

2. Я не стою того, чтобы со мной жить, меня любить и хотеть;

3. Я никому не нужна и теперь всегда буду одинокой.

Первое, чего мы добиваемся, «вытаскивая» эти мысли на свет божий – мы получаем возможность с ними взаимодействовать. А это уже половина дела. Второе – мы получаем зримое подтверждение, что наши страдания завязаны не на ком-то, а на нас самих. Что мы что-то думаем про себя и свое будущее, как-то себя описываем, что-то для себя планируем. И ушедший муж имеет к нашим страданиям лишь опосредованное отношение. Подбор таких формулировок начинает возвращать бразды правления в наши руки.

Мы перестаем быть безмолвной жертвой обстоятельств, начинаем понимать, что от нас и наших действий в нашей жизни многое зависит. На самом деле, это очень непросто и зачастую болезненно. Ведь признавая свою активную роль, мы одновременно признаем, что в произошедшем есть наш немалый вклад. И для этого надо иметь мужество. Но у нас есть цель – справиться со своими страданиями и вернуться к устойчивому эмоциональному состоянию. Будем разбираться дальше, как этого достичь.

Если сразу не получается сделать Я-формулировки, записывайте все, что приходит в голову, но затем садитесь и каждое предложение переформулируйте до тех пор, пока не получите Я-формулировку.

«Он ушел, и мне теперь плохо». – «Мне плохо, потому что его нет рядом и не будет». – «Мне плохо, потому что я одна». – «Я боюсь одиночества сейчас и в будущем». – «Я никому не нужна, а те, кто никому не нужен, одиноки». – «Я не представляю собой никакой ценности, поэтому я никому не нужна и всегда буду одинокой (поэтому мне сейчас плохо)».

То есть мы выписали мысль, которая запускает реакцию и отделили от нее саму реакцию. И теперь можно поспорить с самой собой и найти аргументы, которые заставят наше убеждение видоизмениться. В следующей статье мы разберем пример такой работы в подробностях.

Хочу заметить, что иногда только это действие резко ослабляет остроту переживаний, поскольку мы начинаем понимать, что наши страдания вызваны не реальностью, а нашей собственной оценкой происходящего, а значит рычаги влияния в наших руках. И мы можем действовать. Действовать во имя себя, своего счастья и счастья своих близких.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

Узнай, страна

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А

В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Новости СМИ

Новости дня

18:29 Пропал капитан судна «Норд» Пропал капитан судна «Норд»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:16 Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
17:47 Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
16:55 В этом году Саудовская Аравия ждет в гости Владимира Путина В этом году Саудовская Аравия ждет в гости Владимира Путина
16:37 Делегации из России выделили последние ряды на церемонии в Освенциме Делегации из России выделили последние ряды на церемонии в Освенциме
16:24 Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковки оказался крымским бизнесменом Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковки оказался крымским бизнесменом
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:11 Су-27 перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик США Су-27 перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик США

Узнай, страна!

15:49 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
14:34 В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А
14:33 Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля
14:26 В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения
13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter