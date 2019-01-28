Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Каждый из нас время от времени попадает в ситуации, когда есть ощущение – все летит под откос, жизнь рухнула, двигаться дальше бессмысленно, нет сил ни жить, ни дышать. Потери близких, развод или предательство любимого, потеря дела, которому посвящена большая часть жизни… Ситуаций, которые способны фактически парализовать и лишить воли к жизни, не так много, но каждая из них делит жизнь на «до» и «после». И выйти из такой ситуации, не сломавшись, не утратив способности, переболев и приняв ситуацию, заново радоваться жизни, чего-то хотеть и к чему-то стремиться – особое искусство. Не всегда это удается сделать без помощи специалистов, но оказать себе первую помощь нужно уметь.

Мысли – источник страдания

Итак, нам плохо. Очень плохо. Каждая мысль о произошедшем вызывает ухудшение состояния… Обратите внимание – именно мысль. То есть наши мысли – источник наших страданий. Давайте разберемся с механизмом происходящего и, соответственно, найдем способы, что нам делать, чтобы состояние изменить.

Есть событие, которое по своей сути является нейтральным. Это факт. Объективный. Который существует вне зависимости от того, как мы к нему относимся, что делаем. А есть наша реакция на факт – горе, слезы, гнев, страдание и многое другое. Как они связаны? Что приводит от существующего объективно факта к нашим страданиям и переживаниям?

Между ними действительно существует «прокладка» – это наши мысли, которые возникли в ответ на наши убеждения. Давайте рассмотрим на примере. Факт – от женщины неожиданно ушел муж. Это событие, произошедшее в реальности. Что является следствием? Прежде всего, посмотрим, что происходит в голове у оставленной жены. Источник страданий – букет мыслей:

«Я осталась одна, и это ужасно. Одиночество ужасно. Я никому не нужна. Я не справлюсь самостоятельно с обеспечением себя и детей. Я буду бедствовать. Буду нищая, больная, старая, никому не нужная».

Слоев может быть много, но суть одна – в будущем не будет чего-то, что компенсировало мою внутреннюю неспособность самостоятельно выстроить полноценную собственную жизнь и жизнь моих детей. И это не оценка. Это констатация. И когда вы честно себе ответили и записали весь букет установок, который вы себе транслируете каждый раз, когда думаете о произошедшем, именно теперь у вас появляется шанс «съесть слона по кусочкам», разделить весь свой «букет» на отдельные «цветочки» и найти способы работы с этими убеждениями. И соотнести их с реальностью и понять – а действительно ли это так? Или это лишь мои страхи и слабость, которую я вполне в состоянии преодолеть? Это большая работа, но она того стоит.

«Съесть слона по кусочкам»

Итак, мы нашли те мысли, которые вызывают нашу реакцию на событие, на данный момент являющееся для нас травматичным.

Разберем, как с ними поступать, на примере терапевтического случая. Процесс может происходить с помощью психолога, а можно такую практику проделывать и самому. Это неприятно, сложно не сбежать в переживания, но вполне возможно при условии честного взаимодействия с собой.

Случай, описанный ранее: от женщины совершенно для нее неожиданно уходит муж. Событие: муж резко собрался и уехал, заявив, что они больше не семья. Какие мысли этот поступок вызвал у женщины? Очень важно, чтобы каждая мысль начиналась с «Я». Только в этом случае вы получаете возможность влияния на свои установки и их переформулирование. В упомянутом выше случае все свелось к трем утверждениям:

1. Раз он меня бросил, значит, я плохая (ужасная, отвратительная и т.д. Эпитетов может быть много, вычленяем суть); 2. Я не стою того, чтобы со мной жить, меня любить и хотеть; 3. Я никому не нужна и теперь всегда буду одинокой.

Первое, чего мы добиваемся, «вытаскивая» эти мысли на свет божий – мы получаем возможность с ними взаимодействовать. А это уже половина дела. Второе – мы получаем зримое подтверждение, что наши страдания завязаны не на ком-то, а на нас самих. Что мы что-то думаем про себя и свое будущее, как-то себя описываем, что-то для себя планируем. И ушедший муж имеет к нашим страданиям лишь опосредованное отношение. Подбор таких формулировок начинает возвращать бразды правления в наши руки.

Мы перестаем быть безмолвной жертвой обстоятельств, начинаем понимать, что от нас и наших действий в нашей жизни многое зависит. На самом деле, это очень непросто и зачастую болезненно. Ведь признавая свою активную роль, мы одновременно признаем, что в произошедшем есть наш немалый вклад. И для этого надо иметь мужество. Но у нас есть цель – справиться со своими страданиями и вернуться к устойчивому эмоциональному состоянию. Будем разбираться дальше, как этого достичь.

Если сразу не получается сделать Я-формулировки, записывайте все, что приходит в голову, но затем садитесь и каждое предложение переформулируйте до тех пор, пока не получите Я-формулировку.

«Он ушел, и мне теперь плохо». – «Мне плохо, потому что его нет рядом и не будет». – «Мне плохо, потому что я одна». – «Я боюсь одиночества сейчас и в будущем». – «Я никому не нужна, а те, кто никому не нужен, одиноки». – «Я не представляю собой никакой ценности, поэтому я никому не нужна и всегда буду одинокой (поэтому мне сейчас плохо)».

То есть мы выписали мысль, которая запускает реакцию и отделили от нее саму реакцию. И теперь можно поспорить с самой собой и найти аргументы, которые заставят наше убеждение видоизмениться. В следующей статье мы разберем пример такой работы в подробностях.

Хочу заметить, что иногда только это действие резко ослабляет остроту переживаний, поскольку мы начинаем понимать, что наши страдания вызваны не реальностью, а нашей собственной оценкой происходящего, а значит рычаги влияния в наших руках. И мы можем действовать. Действовать во имя себя, своего счастья и счастья своих близких.