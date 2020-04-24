Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

Главное событие, переломившее ход Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, которая длилась с июля 1942-го по февраль 1943 –го и унесла два миллиона жизней. Она была отмечена невероятным героизмом как бойцов действующей армии, так и рабочих оборонных заводов, которые выпускали оружие и технику в сражавшемся городе.

К 1941 году по объему промышленного производства Сталинград входил в десятку самых развитых городов СССР. Именно здесь, в крупнейшем промышленном и транспортном центре страны, были развиты тракторостроение, машиностроение, металлургия, судостроение, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли.

Более 70 процентов промышленного потенциала города приходилось на три наиболее крупных предприятия - Сталинградский тракторный завод, «Красный Октябрь» и «Баррикады». С началом войны они полностью переориентировались на производство вооружения и различной оборонной продукции.

К началу войны на колхозных полях СССР работали более 200 тысяч колесных и более 40 тысяч гусеничных тракторов, собранных на Сталинградском тракторном заводе.

А уже во второй половине 1941 года каждый второй советский танк отправлялся на фронт с конвейера Сталинградского тракторного завода.

После принятия на вооружение среднего танка Т-34 примерно 40 процентов этих машин производили в Сталинграде. В период битвы за Москву, осенью 1941 года, Сталинградский тракторный завод был единственным изготовителем танков Т-34.

Преодолевая невероятные трудности, вызванные нарушением поставок цветных металлов, резины, подшипников и многого другого, завод сумел уже с октября 1941 года изготовить и отгрузить на передовую полторы тысячи танков. Благодаря смелым техническим решениям заводских инженеров была найдена замена дефицитным комплектующим, упрощена конструкция танковых моторов.

Одновременно завод продолжал выпуск гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ и артиллерийских тягачей СТЗ-5.

С первых дней войны, кроме танков и арттягачей, здесь выпускали бомбы, мины, снаряды, пулеметы.

Завод освоил выпуск танков Т-60, дизельных двигателей к танкам, фугасных авиабомб (ФАБ-500), корпусов мин и осколочных снарядов, звеньев к пулеметной ленте, взрывателей, деталей реактивных снарядов и т.д.

Когда фронт вплотную приблизился к Сталинграду, завод удвоил выпуск танков, изготавливая 25 машин в сутки, и только за первые 20 дней августа 1942 года дал армии 240 танков Т-34.

В течение нескольких часов 23 августа Сталинградский тракторный завод отправил на фронт 50 танков, 45 тягачей, 1200 пулеметов.

Сборка танков не прекращалась до тех пор, пока не был исчерпан запас узлов и деталей. Последние танки, собранные в цехе, ушли на передовую без башен.

А Сталинградская ГРЭС обеспечивала энергоснабжение этого и других сражающихся предприятий даже под ураганным огнем.

Первоначально гитлеровцы планировали полностью захватить тракторный завод для того, чтобы наладить здесь выпуск своих танков и осуществлять ремонт техники. Несколько дней работники завода сами готовили к взрыву ценное оборудование, чтобы оно не попало в руки врага.

Но 29 сентября 1942 года квадрат за квадратом гитлеровцы стали бомбить предприятие.На каждый квадратный километр площади завода было сброшено 2 тысячи авиабомб.

На каждом километре железнодорожного полотна насчитывалось в среднем 16 воронок, на каждый километр трубопроводов приходилось 15 прямых попаданий.

Люди, стоявшие у станков, знали, что на линии фронта ждут их продукцию.

4 сентября 1942 года у стен завода началось сражение за город, и еще до конца смены рабочим пришлось принять бой, используя танки, находившиеся на испытательном полигоне завода.

Бой длился два дня и был полной неожиданностью для врага. Когда бои перекинулись в центр города, в цехах продолжали работать люди. Производство было остановлено только 13 сентября, когда бои шли уже на заводской территории.

Закончилась Сталинградская битва тоже непосредственно на территории тракторного завода.

2 февраля 1943 года сдалась последняя, самая упорная группировка генерал-полковника Карла фон Штрекера, который был пленен в подвале завода.

А к середине 1944 года Сталинградский тракторный завод восстановили и возобновили на нем выпуск сельхозтехники.

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