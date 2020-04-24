Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
24 АПР, 22:39 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528

24 АПР, 22:39 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528
Все для победы Коронавирус
﻿

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

24 Апреля 2020 518 0 Общество
Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

Главное событие, переломившее ход Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, которая длилась с июля 1942-го по февраль 1943 –го и унесла два миллиона жизней. Она была отмечена невероятным героизмом как бойцов действующей армии, так и рабочих оборонных заводов, которые выпускали оружие и технику в сражавшемся городе.

К 1941 году по объему промышленного производства Сталинград входил в десятку самых развитых городов СССР. Именно здесь, в крупнейшем промышленном и транспортном центре страны, были развиты тракторостроение, машиностроение, металлургия, судостроение, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли.

Более 70 процентов промышленного потенциала города приходилось на три наиболее крупных предприятия - Сталинградский тракторный завод, «Красный Октябрь» и «Баррикады». С началом войны они полностью переориентировались на производство вооружения и различной оборонной продукции.

К началу войны на колхозных полях СССР работали более 200 тысяч колесных и более 40 тысяч гусеничных тракторов, собранных на Сталинградском тракторном заводе.

А уже во второй половине 1941 года каждый второй советский танк отправлялся на фронт с конвейера Сталинградского тракторного завода.

После принятия на вооружение среднего танка Т-34 примерно 40 процентов этих машин производили в Сталинграде. В период битвы за Москву, осенью 1941 года, Сталинградский тракторный завод был единственным изготовителем танков Т-34.

Преодолевая невероятные трудности, вызванные нарушением поставок цветных металлов, резины, подшипников и многого другого, завод сумел уже с октября 1941 года изготовить и отгрузить на передовую полторы тысячи танков. Благодаря смелым техническим решениям заводских инженеров была найдена замена дефицитным комплектующим, упрощена конструкция танковых моторов.

Одновременно завод продолжал выпуск гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ и артиллерийских тягачей СТЗ-5.

С первых дней войны, кроме танков и арттягачей, здесь выпускали бомбы, мины, снаряды, пулеметы.

Завод освоил выпуск танков Т-60, дизельных двигателей к танкам, фугасных авиабомб (ФАБ-500), корпусов мин и осколочных снарядов, звеньев к пулеметной ленте, взрывателей, деталей реактивных снарядов и т.д.

Когда фронт вплотную приблизился к Сталинграду, завод удвоил выпуск танков, изготавливая 25 машин в сутки, и только за первые 20 дней августа 1942 года дал армии 240 танков Т-34.

В течение нескольких часов 23 августа Сталинградский тракторный завод отправил на фронт 50 танков, 45 тягачей, 1200 пулеметов.

Сборка танков не прекращалась до тех пор, пока не был исчерпан запас узлов и деталей. Последние танки, собранные в цехе, ушли на передовую без башен.

А Сталинградская ГРЭС обеспечивала энергоснабжение этого и других сражающихся предприятий даже под ураганным огнем.

Первоначально гитлеровцы планировали полностью захватить тракторный завод для того, чтобы наладить здесь выпуск своих танков и осуществлять ремонт техники. Несколько дней работники завода сами готовили к взрыву ценное оборудование, чтобы оно не попало в руки врага.

Но 29 сентября 1942 года квадрат за квадратом гитлеровцы стали бомбить предприятие.На каждый квадратный километр площади завода было сброшено 2 тысячи авиабомб.

На каждом километре железнодорожного полотна насчитывалось в среднем 16 воронок, на каждый километр трубопроводов приходилось 15 прямых попаданий.

Люди, стоявшие у станков, знали, что на линии фронта ждут их продукцию.

4 сентября 1942 года у стен завода началось сражение за город, и еще до конца смены рабочим пришлось принять бой, используя танки, находившиеся на испытательном полигоне завода.

Бой длился два дня и был полной неожиданностью для врага. Когда бои перекинулись в центр города, в цехах продолжали работать люди. Производство было остановлено только 13 сентября, когда бои шли уже на заводской территории.

Закончилась Сталинградская битва тоже непосредственно на территории тракторного завода.

2 февраля 1943 года сдалась последняя, самая упорная группировка генерал-полковника Карла фон Штрекера, который был пленен в подвале завода.

А к середине 1944 года Сталинградский тракторный завод восстановили и возобновили на нем выпуск сельхозтехники.

 

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?
Бизнес и психология

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
Экономика

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
Политика 1

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Новости дня

20:57 Россия теряет из-за коронавируса 100 млрд рублей ежедневно Россия теряет из-за коронавируса 100 млрд рублей ежедневно
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:21 Голикова: люди устали от карантина Голикова: люди устали от карантина
19:19 Палеонтологи выявили самое опасное место в истории планеты Земля Палеонтологи выявили самое опасное место в истории планеты Земля
18:25 ЦБ: ВВП России во втором квартале может упасть до 8% ЦБ: ВВП России во втором квартале может упасть до 8%
18:07 Президент запретил "наливайки" Президент запретил "наливайки"
17:20 Россияне досрочно гасят кредиты во время кризиса Россияне досрочно гасят кредиты во время кризиса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16:31 Россиянам дадут рекомендации, как себя вести на майских праздниках Россиянам дадут рекомендации, как себя вести на майских праздниках

Узнай, страна!

18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14:05 На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ» На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
23 АПР, 13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter