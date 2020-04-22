Битва за урожай. Какой ценой доставался хлеб в Великую Отечественную войну?

«Хлеб нужен фронту как оружие!» - эта надпись часто встречалась на плакатах военных лет. Но после войны о подвиге колхозников и колхозниц, ценой невероятных усилий накормивших армию и страну, вспоминали нечасто. В мемуарах, публикациях и фильмах подвиг советского села описывали скупо и гораздо реже, чем подвиг рабочих военных заводов. Так каким же он был - военный хлеб?

Погибшие запасы

Ни в одной войне, тем более такой масштабной как Великая Отечественная, победа невозможна без стабильного снабжения продовольствием армии и населения в тылу.

Советские власти все это понимали, когда готовились к неизбежной войне с фашистской Германией.

Об этом не раз говорили участники этих событий, приводя конкретные цифры и факты.

В прошлом году газета «Сельская жизнь» опубликовала уникальный документ – записанное в 1980(!) году интервью с Иваном Александровичем Бенедиктовым, который был наркомом земледелия с 1938 по 1943 год.

«Если бы мы не готовились, не укрепляли всемерно обороноспособность страны, нас бы в пух и прах быстро разгромили…Сталин и все мы войны не хотели и главной задачей было: только не ссориться с немцами, выполнять все заказы, поставлять Германии хлеб по торговому соглашению точно и аккуратно. И не давать немцам никакого повода за что-то на нас рассердиться, - признавал бывший нарком Бенедиктов, - Политика была внешне вроде бы правильная. Но вот времени нам не хватило, чтобы достойно подготовиться к обороне и встретить врага во всеоружии. Было у высшего руководства немало …упущений субъективного характера».

К сожалению, за эти самые «упущения руководства» из-за которых нападение Гитлера стало внезапным, наша страна заплатила страшно дорогую цену.

К январю 1941 г. государственные резервы и мобилизационные запасы одного лишь зерна, муки и крупы в СССР составляли около 6 млн. 162 тыс. тонн. Но из-за стремительного отступления Красной Армии государство лишилось продовольствия на складах. Они оказались на оккупированных гитлеровскими войсками территориях - самых плодородных землях с самым развитым сельским хозяйством.

Из западных областей СССР не удалось вывезти свыше 70 процентов мобилизационных запасов.

Эти запасы, а также урожай 1941 года, который по всем расчетам мог стать рекордным, на Украине, в Белоруссии, в западной части России был либо уничтожен в боях, либо достался Германии. Первое, что делали немецкие захватчики летом 1941-го, – эшелонами вывозили хлеб, теперь уже не по торговым соглашениям, а в результате грабежа. А летом 1942 года погиб урожай на Юге России – в ходе наступления гитлеровцев на Волгу и Кавказ хлебные поля «вспахали» бомбы, мины и снаряды.

На захваченной к ноябрю 1941 года немецко-фашистскими войсками территории СССР, по данным наркома земледелия, производилось 38% зерна, 84% сахара, находилось 38% поголовья крупного рогатого скота и 60% поголовья свиней.

Потерни людей и техники

Потери трудовых ресурсов в сельском хозяйстве тоже были огромны, ведь «под немцем» оказались, прежде всего, аграрные регионы, житницы страны: в 1941 году – Украина и Беларусь, в 1942-м - Кубань и в целом Юг России.

К концу 1941 года в СССР осталось примерно две трети колхозов (сократилось с 225,5 тысяч в 1940 году до 149,7 тысяч), совхозов (с 4159 до 2691) и МТС (с 7069 до 4898).

При этом численность работников в совхозах снизилась с 1373 тысяч до 860 тысяч, а колхозных дворов осталось 11,9 млн вместо 18,7 млн.

Проще говоря, выходить в поле было особо некому, да и не с чем. В отличие от квалифицированных рабочих военных заводов, у мужчин-колхозников не было «брони». Они в первую очередь пополняли редеющие ряды Красной Армии.

На селе оставались лишь старики, женщины и дети, которые «впрягались" в работу» в самом буквальном смысле слова.

Сельхозтехники осталось крайне мало, особенно на тех территориях, где проходили сражения, и она была крайне изношена. Новую технику практически не выпускали, ведь почти все тракторные заводы в войну делали танки. Запчастей для еще «живых» тракторов было не раздобыть.

Даже четвероногие «лошадиные силы» были в дефиците – колхозных лошадей забрали на фронты Великой Отечественной возить артиллерийские орудия, полевые кухни и тому подобное. Так что в самые тяжелые годы войны зачастую пахать приходилось на быках – вместо лошадей женщины запрягали их в ручные плуги и бороны.

В среднем по стране удельный вес женщин среди тружеников колхозов вырос с 56% в 1940 году до 73% в 1943 году.

На освобожденных территориях центральных и южных областей России эта доля была намного больше, поскольку мужчин там практически не осталось.

При этом число женщин-комбайнеров возросло втрое, а женщин-трактористок - в 2,6 раза. Около половины тракторов и комбайнов обслуживалось женщинами.

Востановление и распределение

В отчетах советских чиновников эта катастрофическая ситуация описывалась сухо:

«Продовольственная проблема обострилась и в связи с мобилизацией из сельского хозяйства большей части работоспособного мужского населения и техники. Это привело к значительному уменьшению в стране валового сбора сельскохозяйственных культур».

Если брать данные статистики, то получается, что в 1942 году валовой сбор зерна сократился по сравнению с 1940 годом более чем в три раза - с 95,6 до 29,6 млн. тонн, картофеля — тоже втрое (с 76,1 млн. до 23,6 млн. тонн), а сахарной свеклы — и вовсе в семь раз (с 18 млн. до 2,2 млн. тонн).

При таких потерях не допустить голода в тылу и обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием армии можно было лишь двумя способами.

Во-первых, компенсировать потери, расширив посевы зерновых и технических культур в Поволжье, на Южном Урале, в Сибири, Казахстане, Средней Азии и Закавказье. Во-вторых, сосредоточить в руках государства основную массу продовольствия, организовав его строгий учет и жесткое распределение.

Сделано было и то, и другое.

Страна быстро перешла к государственному распределению продовольствия по карточкам. Летом 1941 года талоны на продовольственные и некоторые промышленные товары были введены в Москве и Ленинграде, к концу 1942 года продукты по карточкам получали в 57 крупных городах СССР.

В целом в 1941–1942 годах на централизованном государственном продовольственном снабжении находилось около 77 млн. человек гражданского населения и военнослужащих.

В безусловном приоритете было бесперебойное снабжение продовольствием советских бойцов, воюющих на всех фронтах, а также рабочих предприятий, обеспечивающих армию боевой техникой, вооружением, боеприпасами, горючим.

Ради Победы

Те, кто своими руками создавал это продовольствие, были в конце распределительной цепочки. Отдавая все для фронта и для Победы, советское село зачастую жило впроголодь.

Власти старались поддержать селян морально, показать, что борьба за хлеб в условиях военного времени приравнивается по своему значению к подвигам на поле боя.

Так, за успешное выполнение хлебозаготовок 1944 года работники сельского хозяйства более 50 областей, краев, автономных и союзных республик были награждены орденами «Отечественной войны».

Но эти самые подвиги селяне совершали, конечно, не ради наград, а, прежде всего, ради ушедших на фронт своих близких. И ради Победы, которая нужна была одна на всех.

Ситуация стала меняться к лучшему только в 1944—1945 годах.

В 1944 году валовой сбор зерна в СССР существенно увеличился по сравнению с 1943-м и превысил З млрд. пудов. Выросло поголовье скота и увеличилось производство основных технических культур. Это позволило увеличить государственные заготовки и немного улучшить продовольственное положение страны.

Техническая поддержка

Большую роль сыграло, конечно, освобождение захваченных гитлеровскими войсками территорий, прежде всего, плодородного Юга России, весной 1943 года.

Но в первую очередь сельхозпроизводство пошло в рост от того, что в разгар войны село все же стало получать «техподдержку».

После победы в Сталинградской битве в 1943 году Совнарком принял решение о восстановлении сельскохозяйственного машиностроения, в 1944 году – о восстановлении тракторостроения.

Предприятия этих отраслей получали такой же доступ к металлу, как и предприятия оборонной промышленности.

В январе 1944 года с конвейера построенного на Алтае тракторного завода сошло более тысячи тракторов. К середине 1944-го восстановили тракторный завод в Сталинграде, в феврале 1945 года - завод в Харькове, а в апреле выпустил первые тракторы Владимирский завод.

В 1945 году первые крупные партии новых тракторов получили машинно-тракторные станции, парк которых на тот момент состоял на три четверти и на четыре пятых из довоенных крайне изношенных тракторов и комбайнов.

И все же весенний сев 1945 года был успешным - яровыми хлебами и техническими культурами было засеяно на 8,7 млн. га больше, чем в 1944-м.

Вся территория СССР к этому времени была освобождена, а Советская армия «пол-Европы прошагала», приближая День Победы и возвращения домой, к родной земле сельских тружеников, выживших в огне Великой Отечественной.

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