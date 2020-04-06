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У власти нет денег для помощи компаниям и гражданам. 10 млн рабочих мест под угрозой
6 Апреля 2020 95 0 Экономика
Российское правительство подготовило второй антикризисный план с начала пандемии коронавируса и падения цен на нефть до отрицательных для бюджета значений. Как и первый, он не предполагает массированных финансовых вливаний в экономику. Чиновники считают, что бизнес может потратить деньги на текущие нужды. Тогда как сейчас главное – продержаться.
Финансовый крах
- Из-за объявленного Путиным «нерабочего» месяца на фоне пандемии коронавируса российская экономика потеряет около 30% ВВП. Под угрозой окажутся 10 млн рабочих мест.
- Чтобы избежать тяжелых последствий, глава Минпромторга Денис Мантуров предлагал властям обнулить НДС для компаний розничного рынка, в том числе ретейлеров. Глава ведомства подчеркивал, что в секторе потребления намечается «финансовый крах». При этом на этот сектор приходится 50% российского ВВП.
- Среди предложений министра были арендные каникулы, освобождение бизнеса от основных налогов до конца сентября, пособия по безработице до 80% от зарплаты вместо МРОТ (11 тыс. руб.) и налоговые каникулы для отдельных компаний на 10 лет.
Нет денег на помощь
- В правительстве к предложениям Мантурова не прислушались. Власти согласились поддержать малый и средний бизнес, но остальные компании получат отдельные общие меры, такие как докапитализация Фонда развития промышленности (ФРП). Денег на зарплаты и покрытие убытков власти компаниям не дадут. По крайней мере, до конца мая, говорят источники «Ведомостей». Также до этого времени никто не будет освобожден от уплаты налогов или долгов.
- Чиновники объясняют свою логику так: если помогать деньгами компаниям сейчас, то они все истратят на сиюминутные нужды, а их задача – продержаться. При этом власти сигнализируют, что они могут помочь, но помощь эту нужно дождаться. Поэтому компании могут строить свои планы, рассчитывая, что помощь последует. Но какая и в каком объеме – не говорится. Все выглядит как игра со стороны властей.
- Аналитики-наблюдатели прямо говорят – власти заняли выжидательную позицию. По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, чиновники дожидаются окончания эпидемии и специально не создают прецедентов, когда бы какой-либо компании были выделены большие средства. Потому что эти средства, по его мнению, могут понадобиться инфраструктурным компания (т.е. государственным монополиям).
- Власти будут спасать только крупные компании, чтобы не допустить кризиса на рынке труда, говорит Тихомиров. Но все крупные компании в то же время являются государственными. Так что это порочный круг власти и бизнеса.
- Не позволяет расщедриться правительству и «нефтяной» маневр, которая Россия совершила 6 марта, выйдя из сделки ОПЕК+. Во втором квартале потери от «победы» над добытчиками сланцевой нефти в США составят 19 млрд долларов. Поступления от нефти в бюджет упадут на 70%. Сейчас бюджет ничего не получает от экспорта нефти, поскольку цена российской марки Urals опускалась ниже 15 долларов и только с пятницы поднялась до 19-ти на ожиданиях соглашений о сокращении добычи нефти.
- Бюджет России в 2020 году будет с дырой – дефицит достигнет 4,4% ВВП. В Фонде национального благосостояния накоплено 10,6% ВВП. Других денег у России нет и занимать ей развитые страны не будут из-за санкций. Поэтому власти стараются обойтись без финансовой помощи экономике, компаниям и гражданам.
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