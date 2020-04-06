У власти нет денег для помощи компаниям и гражданам. 10 млн рабочих мест под угрозой 95 0 Экономика

Российское правительство подготовило второй антикризисный план с начала пандемии коронавируса и падения цен на нефть до отрицательных для бюджета значений. Как и первый, он не предполагает массированных финансовых вливаний в экономику. Чиновники считают, что бизнес может потратить деньги на текущие нужды. Тогда как сейчас главное – продержаться.