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Путин согласился сократить добычу нефти. Провал переговоров может стоить России санкций
6 Апреля 2020 36 0 Экономика
Президент России Владимир Путин допустил сокращение мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в связи с коронавирусом и рекордным падением нефтяных цен. Однако российский лидер ждет уступок со стороны всех крупных игроков – не только Саудовской Аравии и ОПЕК+, но и США. В Вашингтоне видят ситуацию иначе – если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, страны получат пошлины на нефть в США и Канаде. Саудовская Аравия тем временем добивается обсуждения проблемы на уровне «Большой двадцатки». Решение может быть найдено 10 апреля.
Разногласия России и Саудовской Аравии
- После почти месяца падения нефтяных цен президент Владимир Путин объявил, что Россия готова «по-партнерски» сократить добычу. Сделать это Путин предлагает, во-первых, от того уровня добычи, который был до 6 марта, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи, на что Саудовская Аравия ответила наращиванием нефтедобычи с 9,6 до 12,3 млн баррелей в сутки. Во-вторых, Россия рассчитывает на совместные усилия Саудовской Аравии, США и других производителей нефти из ОПЕК+.
- При этом президент Путин обвинил в разрыве сделки ОПЕК+ Саудовскую Аравию, которая за тем, по его словам, обрушила цены на нефть с 60 до 22 долларов за баррель. По мнению Путина, саудиты нарастили добычу и увеличили экспорт в 1,5 раза, а также предоставили скидки на основных рынках для того, чтобы устранить конкурентов – добытчиков сланцевой нефти в США, которые не могут производить нефть при ценах ниже 40 долларов.
- В Эр-Рияде его слова вызвали протест – глава МИД Саудовской Аравии принц Фарзан бин Фархан отметил, что в заявлении Путина «нет ни слова правды». Принц напомнил, что именно Россия вышла из сделки с ОПЕК+, а Саудовская Аравия и 22 страны пытались отговорить ее от этого и продлить соглашение.
- Примечательно, что пресс-секретарь «Роснефти» после разрыва сделки ждал краха сланцевых компаний в США и убеждал, что сделка для России была не выгодна. Но оказалось, что он сильно ошибался – в первых числах апреля цена российской нефти опустилась ниже мазуты, до 10,5 долларов за баррель. Более того, покупателей на российскую нефть почти не стало из-за коронавируса.
- После неудачного высказывания Путина Саудовская Аравия отложила переговоры о сокращении нефтедобычи, назначенные на 6 апреля. Теперь они переносятся на 9 апреля, но это не точная дата.
Как может выглядеть сделка
- Саудовская Аравия готова сократить добычу на 3,5 млн баррелей в сутки, а страны ОПЕК – еще на 1,5 млн, США и Канада – на 2 млн баррелей, Россия должна сократить 1,5 млн баррелей в сутки. Для России это 13% ежедневной добычи и около 30% экспорта, пишет The Wall Street Journal. 6 марта России предлагали сократить добычу на 500 тыс. баррелей. Теперь придется убрать с рынка в три раза больше.
- Только ожидания от будущей сделки повысили стоимость российской нефти Urals до 19,9 долларов за баррель, а цену Brent – с 26 до 35 долларов. Однако заявления Путина, которые призваны оправдать плохое решение Москвы, ставят под вопрос возможность достижения компромисса и угрожают будущей сделке. В Саудовской Аравии обижены на Путина, взваливающего вину за коллапс на нефтяном рынке на Эр-Рияд, ведь с 2016 года королевство единолично обеспечило сокращение добычи на 1,5-2 млн долларов и позволило России накопить существенные золотовалютные резервы, которыми Путин воспользуется в этот кризис.
- Но есть и другой скользкий момент – участие в сделке США. У американских властей нет возможности директивно вводить квоты. Саму же ОПЕК президент Дональд Трамп считает «незаконной структурой», «картелем» и «монополией». По словам Трампа, Саудовская Аравия и Россия хотят заключить друг с другом сделку о сокращении добычи нефти. Это приведет к тому, что с рынка уйдут 10 млн баррелей в сутки.
- Если же Москва и Эр-Рияд не договорятся, США и Канада введут «очень значительные» пошлины на импортную нефть. Трамп отметил, что энергетика США независима от поставок энергоресурсов из-за рубежа, а пошлины помогут спасти нефтедобывающую промышленность. Несмотря на это, если США откажутся участвовать в сокращении добычи, на сделку не пойдет Россия и рынок нефти вернется к падению.
- Вопреки заявлениям Трампа добытчики штата Техас, сердца американской сланцевой революции, заявили о готовности уступить 500 тыс. баррелей в сутки, Канада и Бразилия – 2 млн баррелей. Поэтому у добывающих стран есть шанс обойтись без пошлин и избавиться от излишков нефти на мировом рынке, которые тянут цены вниз.
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