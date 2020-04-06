Путин согласился сократить добычу нефти. Провал переговоров может стоить России санкций 36 0 Экономика

Президент России Владимир Путин допустил сокращение мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в связи с коронавирусом и рекордным падением нефтяных цен. Однако российский лидер ждет уступок со стороны всех крупных игроков – не только Саудовской Аравии и ОПЕК+, но и США. В Вашингтоне видят ситуацию иначе – если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, страны получат пошлины на нефть в США и Канаде. Саудовская Аравия тем временем добивается обсуждения проблемы на уровне «Большой двадцатки». Решение может быть найдено 10 апреля.