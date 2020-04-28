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Три недели до коллапса нефтяного рынка. Миру негде хранить топливо

28 Апреля 2020 109 0 Экономика
Три недели до коллапса нефтяного рынка. Миру негде хранить топливо

Мировой спрос на нефть упал, по разным оценкам, на 20-35 млн баррелей в сутки, что равняется 20-35% от общего уровня добычи. В течение апреля нефтедобывающие страны наращивали производство, несмотря на пандемию коронавируса и меры карантина. ОПЕК+ и страны G20 договорились сократить объемы извлекаемой нефти примерно на 20 млн баррелей в день, но только с 1 мая. Это привело к быстрому заполнению нефтехранилищ, а затем и нефтяных танкеров, которые выступают плавучими хранилищами. По прогнозам аналитиков, глобальный переизбыток нефти таков, что через 3-4 недели в мире не останется свободных емкостей для ее хранения и наступит коллапс.

Обратный отсчет запущен

  • По подсчетам аналитиков Goldman Sachs, около 700 млн баррелей сегодня находятся в хранилищах и танкерах. Они не могут найти конечного покупателя из-за расхождения спроса и предложения. Проблемы со спросом проявились впервые в феврале, когда Китай как крупнейший импортер нефти ушел на карантин и перестал закупать топливо в прежних объемах. Когда же карантинные меры были введены в большинстве стран Запада, переизбыток нефти в хранилищах стал резко нарастать – за последние четыре недели он увеличился вдвое, то есть на 350 млн баррелей, утверждают аналитики Goldman.
  • До исчерпания всех свободных емкостей в мире остается примерно 3-4 недели, считают эксперты. Причем они учитывают не только традиционные хранилища, но и танкеры, которые Саудовская Аравия не знает куда деть – около 20 из них, каждый по 2 млн баррелей в нефти, королевство направило к берегам Калифорнии, а настоящая пробка из танкеров образовалась у берегов Нидерландов.
  • Сложившаяся ситуация уникальна – еще никогда в истории объем нефти в танкерах не достигал 250 млн баррелей. И еще никогда он не рос так быстро – за неделю увеличился 1,5 раза (на 90 млн баррелей). Другими словами, говорят аналитики, один из десяти супертанкеров VLCC с 2 млн тонн нефти сегодня плывет без пункта назначения. Вместе с тем фрахт таких суден подорожал в семь раз, и производители нефти несут колоссальные издержки на их фрахтовании.
  • Если верить агентствам Bloomberg и Reuters, около 20 танкеров стоят у побережья Калифорнии, 30 танкеров – у побережья Северо-Западной Европы, а в портах Сингапура их скопилось больше 100. Проблема в том, что им не суждено разгрузиться: поставки на ведущие европейские рынки превышают спрос на 50 млн баррелей в неделю. Излишки до сих пор помещались в хранилища, но сегодня они переполнены.
  • Председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин еще в апреле говорил, что российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в поисках свободных хранилищ. Глава сырьевого трейдера Gunvor Group, торгующей в том числе и российской нефтью, Торбьорн Торнквист сказал, что мир скоро увидим развязку этой драмы – в середине мая добытую нефть негде будет хранить.
  • Переполнение хранилищ будет означать переход к нулевым или отрицательным ценам на нефть, сообщили в исследовательской компании Oilx. Российские нефтяники уже придумали, что делать с невостребованной нефтью – ее будут сжигать.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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