Три недели до коллапса нефтяного рынка. Миру негде хранить топливо 109 0 Экономика

Мировой спрос на нефть упал, по разным оценкам, на 20-35 млн баррелей в сутки, что равняется 20-35% от общего уровня добычи. В течение апреля нефтедобывающие страны наращивали производство, несмотря на пандемию коронавируса и меры карантина. ОПЕК+ и страны G20 договорились сократить объемы извлекаемой нефти примерно на 20 млн баррелей в день, но только с 1 мая. Это привело к быстрому заполнению нефтехранилищ, а затем и нефтяных танкеров, которые выступают плавучими хранилищами. По прогнозам аналитиков, глобальный переизбыток нефти таков, что через 3-4 недели в мире не останется свободных емкостей для ее хранения и наступит коллапс.