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Россия будет сжигать нефть. Так она спасет нефтяные месторождения
24 Апреля 2020 2319 9 Экономика
После соглашения с Саудовской Аравией России необходимо рекордно урезать добычу нефти – с 11,3 млн баррелей в сутки до 8,5 млн. Соглашение вступит в силу 1 мая, однако российские нефтяные компании до сих пор спорят, как распределить между собой 2,8 млн баррелей в сутки. Дело в том, что приостановка добычи на месторождениях в Западной Сибири и на арктическом побережье с высокой долей вероятности будет означать потерю скважин. Поэтому нефтяные компании России рассматривают радикальный вариант – добыча не будет приостановлена, но извлеченная нефть будет сжигаться.
Не повод вешать замки
- Минэнерго России предложило отечественным нефтяным компаниям урезать добычу пропорционально их доле в общей добыче страны на 20% от уровня февраля. Но такой подход, как писало агентство Bloomberg, не устроил «Роснефть», на которую приходится 5 млн баррелей из 11,3. Государственной компании в этом случае пришлось бы урезать 1 млн баррелей в сутки, а, к примеру, частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ – 293 тыс. баррелей (12% российской квоты). Споры идут до сих пор и некоторые компании готовы пойти по нестандартному сценарию.
- По информации Reuters, ЛУКОЙл думает над закрытием месторождений в Коми, где добычей занимается его дочернее предприятие «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». «Роснефть» подумывает о закрытие месторождений в Югре, где нефть качает дочка компании «Славнефть». Это наименее рентабельные скважины и месторождения. Однако после заморозки есть риск, что их запасы будут потеряны.
- Также, по словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, пострадают участки Поволжья и старые месторождения Западной Сибири. Под угрозой месторождения с битуминозной и высоковязкой нефтью, а также те, что находятся в северных широтах.
- По словам представителя одной из нефтяных компаний, российские нефтяники рассматривают нестандартный шаг. «Будет выгоднее добывать и сжигать» нефть, сказал нефтяник. Потому что 2,8 млн баррелей нефти Россия наращивала больше десятилетия. Упавший спрос, по мнению нефтяников, не повод «вешать замки на месторождения».
- Тем времен Саудовская Аравия продолжает войну за рынки с Россией. Сейчас, по данным агентства Argus, европейские переработчики отказываются от российской нефти Urals и переходят на близкую к ней по свойствам Arab Light. Поставки наращивают Shell, Total и австрийская OMV. В Северо-Западной Европе Saudi Aramco продает нефть со скидкой 10,25 доллара от стоимости Brent. В апреле Эр-Рияд отгрузит в портах Нидерландов 1,42 млн тонн нефти, что вдвое больше уровня марта. А вот объем поставок Urals за апрель упадет на 41%, до 935 тыс. тонн.
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В штатах тоже много сжигают и никто не верещит.
Снизить цены на продукты переработки нефти в 10 раз , лучше в 15 раз. Это позволит значительно снизить издержки при сельско хозяйственных работах, при транспортных перевозках, продажи топлива увеличатся в 3-4 раза. Создадутся новые рабочие места. Это даст новый толчок для развития экономики страны. Сейчас просто не выгодно обрабатывать землю , затраты выше , чем результат. Снизьте цены не электро энергию , уберите посредников и прослойки , и цена себестоимости выпускаемой продукции тоже снизится. Введите кредитную программу , как при СССР на промышленные товары длительного пользования (российских предприятий) под 2-3 % годовых, для стимулирования продаж. Запретить высокую наценку продавцов (на данную продукцию, промышленных товаров). Вариантов много, нужно создавать новые рабочие места. Не можете повышать пенсии, снизьте цены на коммунальные услуги (газ, тепло , свет). Ограничьте торговую наценку сетевых магазинов (магнитов , пятёрочек). Должны быть меры поддержки отечественных сельхоз производителей, не крупных холдингов , а в первую очередь фермерских хозяйств, которых ещё не подмяли и не разорили эти монстры.
не понос так золотуха.
да если будут сжигать то это уже диагноз!
Гнать надо всю эту бандитскую шайку.Пора стране начать избавляться от путинского режима.
Страна больна врагами народа и болеет с головы!
а что- проверенный метод- продукты на свалку, лижбо цена не упала-нефть сжигать, чтоб цена не упала- всё правильно, а Сечину премию и другим менеджерам эффективным миллиардные премии..,-это по нашему,гулять так гулять!!!!!