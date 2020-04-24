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Россия будет сжигать нефть. Так она спасет нефтяные месторождения

24 Апреля 2020 2319 9 Экономика
Россия будет сжигать нефть. Так она спасет нефтяные месторождения

После соглашения с Саудовской Аравией России необходимо рекордно урезать добычу нефти – с 11,3 млн баррелей в сутки до 8,5 млн. Соглашение вступит в силу 1 мая, однако российские нефтяные компании до сих пор спорят, как распределить между собой 2,8 млн баррелей в сутки. Дело в том, что приостановка добычи на месторождениях в Западной Сибири и на арктическом побережье с высокой долей вероятности будет означать потерю скважин. Поэтому нефтяные компании России рассматривают радикальный вариант – добыча не будет приостановлена, но извлеченная нефть будет сжигаться.

Не повод вешать замки

  • Минэнерго России предложило отечественным нефтяным компаниям урезать добычу пропорционально их доле в общей добыче страны на 20% от уровня февраля. Но такой подход, как писало агентство Bloomberg, не устроил «Роснефть», на которую приходится 5 млн баррелей из 11,3. Государственной компании в этом случае пришлось бы урезать 1 млн баррелей в сутки, а, к примеру, частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ – 293 тыс. баррелей (12% российской квоты). Споры идут до сих пор и некоторые компании готовы пойти по нестандартному сценарию.
  • По информации Reuters, ЛУКОЙл думает над закрытием месторождений в Коми, где добычей занимается его дочернее предприятие «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». «Роснефть» подумывает о закрытие месторождений в Югре, где нефть качает дочка компании «Славнефть». Это наименее рентабельные скважины и месторождения. Однако после заморозки есть риск, что их запасы будут потеряны.
  • Также, по словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, пострадают участки Поволжья и старые месторождения Западной Сибири. Под угрозой месторождения с битуминозной и высоковязкой нефтью, а также те, что находятся в северных широтах.
  • По словам представителя одной из нефтяных компаний, российские нефтяники рассматривают нестандартный шаг. «Будет выгоднее добывать и сжигать» нефть, сказал нефтяник. Потому что 2,8 млн баррелей нефти Россия наращивала больше десятилетия. Упавший спрос, по мнению нефтяников, не повод «вешать замки на месторождения».
  • Тем времен Саудовская Аравия продолжает войну за рынки с Россией. Сейчас, по данным агентства Argus, европейские переработчики отказываются от российской нефти Urals и переходят на близкую к ней по свойствам Arab Light. Поставки наращивают Shell, Total и австрийская OMV. В Северо-Западной Европе Saudi Aramco продает нефть со скидкой 10,25 доллара от стоимости Brent. В апреле Эр-Рияд отгрузит в портах Нидерландов 1,42 млн тонн нефти, что вдвое больше уровня марта. А вот объем поставок Urals за апрель упадет на 41%, до 935 тыс. тонн.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:29 0 0
Павел:

В штатах тоже много сжигают и никто не верещит.

13:25 1 0
Давид:

Снизить цены на продукты переработки нефти в 10 раз , лучше в 15 раз. Это позволит значительно снизить издержки при сельско хозяйственных работах, при транспортных перевозках, продажи топлива увеличатся в 3-4 раза. Создадутся новые рабочие места. Это даст новый толчок для развития экономики страны. Сейчас просто не выгодно обрабатывать землю , затраты выше , чем результат. Снизьте цены не электро энергию , уберите посредников и прослойки , и цена себестоимости выпускаемой продукции тоже снизится. Введите кредитную программу , как при СССР на промышленные товары длительного пользования (российских предприятий) под 2-3 % годовых, для стимулирования продаж. Запретить высокую наценку продавцов (на данную продукцию, промышленных товаров). Вариантов много, нужно создавать новые рабочие места. Не можете повышать пенсии, снизьте цены на коммунальные услуги (газ, тепло , свет). Ограничьте торговую наценку сетевых магазинов (магнитов , пятёрочек). Должны быть меры поддержки отечественных сельхоз производителей, не крупных холдингов , а в первую очередь фермерских хозяйств, которых ещё не подмяли и не разорили эти монстры.

12:30 0 0
ЮляС:

не понос так золотуха.

12:20 3 0
александр гражданкин:

да если будут сжигать то это уже диагноз!

12:11 7 1
Анатолий:

Гнать надо всю эту бандитскую шайку.Пора стране начать избавляться от путинского режима.

11:57 8 0
Ян:

Страна больна врагами народа и болеет с головы!

11:44 7 0
Алик:

а что- проверенный метод- продукты на свалку, лижбо цена не упала-нефть сжигать, чтоб цена не упала- всё правильно, а Сечину премию и другим менеджерам эффективным миллиардные премии..,-это по нашему,гулять так гулять!!!!!

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