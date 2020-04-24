Россия будет сжигать нефть. Так она спасет нефтяные месторождения 2319 9 Экономика

После соглашения с Саудовской Аравией России необходимо рекордно урезать добычу нефти – с 11,3 млн баррелей в сутки до 8,5 млн. Соглашение вступит в силу 1 мая, однако российские нефтяные компании до сих пор спорят, как распределить между собой 2,8 млн баррелей в сутки. Дело в том, что приостановка добычи на месторождениях в Западной Сибири и на арктическом побережье с высокой долей вероятности будет означать потерю скважин. Поэтому нефтяные компании России рассматривают радикальный вариант – добыча не будет приостановлена, но извлеченная нефть будет сжигаться.