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ИЗМИР

Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы

15 Июня 2018 178 0 Тренды События и факты
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы

США завили, что правительственная армия Сирии нарушает соглашение о зонах деэскалации. Вашингтон предупредил, что примет «жесткие меры», если войска Асада начнут наступление на юго-западе страны, сообщает «РБК». Это заявление связано с тем, что в последние дни на юге Сирии в провинции Дараа вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и так называемой «Свободной сирийской армией».

«Газпром» добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским «Нафтогазом». Таким образом, у «Нафтогаза» не остается оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом. Агентство «Прайм» напоминает, что спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» идет по поводу контракта на транзит газа через Украину.

Дональд Трамп заявил во время встречи с лидерами G7, что Крым является российским, потому что там говорят на русском языке. Одновременно он назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире». В Белом доме отказались комментировать слова президента.

«Силы Черноморского флота РФ приведены в состояние повышенной боевой готовности», пишет агентство «Reuters». Оно включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей, а также дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. В Минобороны РФ эту информацию отрицают и сообщают, что «силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме».

По данным Центризбиркома, проанализированных «РБК», зависимость парламентских партий от государственного финансирования составила в 2017 году не менее 75% от их бюджетов, что является историческим рекордом. Государственное финансирование получают партии, набравшие на предыдущих выборах в Госдуму не менее 3% голосов. С января 2006 года партии ежегодно получали по 5 руб. за голос. Затем эта цифра постоянно росла и в 2016 году составила уже 152 руб. за голос.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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