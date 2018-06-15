На встрече «Большой семерки» Дональд Трамп заявил, что Крым – это Россия

15.06.2018 08:23



Американский президент Дональд Трамп на саммите с лидерами G7 («Большая семерка») заявил, что Крымский полуостров принадлежит России. Как передает РИА Новости, об этом пишет BuzzFeed News, ссылаясь на своего дипломатического собеседника. По словам источника, Трамп подчеркивает, что в Крыму «все, кто там живет, говорят по-русски».

Кроме этого, глава США решил поставить под сомнение поддержку Украины со стороны лидеров G7, поскольку, по его словам, «это одна из самых коррумпированных стран в мире».