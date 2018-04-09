«Там сидят люди, которые ему всем обязаны». Тулеев остается политике? 338 0 Тренды Политика

Председатель кемеровского Совета народных депутатов Алексей Синицын решил досрочно подать в отставку ради того, чтобы парламентарии смогли избрать бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева главой областного совета. Напомним, что об отставке Тулеева стало известно первого апреля. Это произошло на фоне трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которой стали несколько десятков человек.

Адвокат уступает место

Алексей Синицын напомнил, что в 2013 году Аман Тулеев возглавлял список кандидатов от «Единой России» в облсовет. Комментируя свое решение в беседе с РИА Новости, он отметил: «Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 334 138 кузбассовцев». Как считает председатель, этот поступок является вполне справедливым и корректным. «Во главе этой команды будет стоять ее лидер», – отметил он.

Политик подчеркнул, что складывая свои полномочия, он дает депутатам возможность проголосовать за Тулеева. «Считаю, что Аман Гумирович абсолютно вправе занять место лидера своей команды, учитывая колоссальную поддержку населения, полученную этой командой на выборах 2013 года», – заявил Синицын.

Говоря о своей дальнейшей работе, Синицын рассказал, что, после того, как завершится его карьера в кемеровском парламенте, он планирует уделить время адвокатской деятельности и преподаванию. «У меня есть и всегда были две любимые профессии: адвокатская деятельность и преподавание, и я с удовольствием вернусь к любимому делу», – сказал он.

В качестве благодарности?

Как напоминает «Коммерсант», кандидатуру Синицына несколько лет назад предлагал сам Аман Тулеев, который уже был главой области. Представляя будущего председателя, Тулеев рассказал, что Синицын сотрудничал с властями около пятнадцати лет в качестве адвоката, и защищал интересы в разных судах. Кроме этого Синицын оказался автором 43 законопроектов.

В итоге его кандидатура была поддержана народными парламентариями единогласно. Вступая тогда еще в новую для себя должность, Алексей Синицын заявил, что «горд тем, что пользуется доверием народного губернатора Кемеровской области», а единогласное решение депутатов стало данью «уважения колоссальному авторитету Амана Гумировича». В свое время политику Синицыну вручили медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу», а также «За особый вклад в развитие Кузбасса» (III и II степени).

Ждем вторника

Во вторник, десятого апреля, пройдет внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области. Планируется, что именно на ней будет выбран новый председатель «в связи с тем, что спикер кузбасского парламента Алексей Синицын сложил с себя полномочия». Об этом говорится сообщении пресс-службы областного совета.

«Спикер кузбасского парламента Алексей Синицын заявил о сложении полномочий председателя областного Совета. 10 апреля 2018 года в 11:00 состоится внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области», – говорится в сообщении. Отмечается, что будет рассмотрено два основных вопроса. Первый: «О досрочном прекращении полномочий председателя Совета народных депутатов Кемеровской области», и второй: «Об избрании председателя Совета народных депутатов».

Люди не поймут

Идея «возвращения» Тулеева в политику понравилась не всем. Комментируя «кадровые перестановки» в областном Совете, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов отметил, что этот шаг является не совсем верным. «Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», – подчеркнул он в разговоре с Интерфаксом.

В итоге, он не стал поддерживать инициативу кемеровских парламентариев, направивших ранее обращение врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой оказать поддержку выдвижению Амана Тулеева на пост главы регионального парламента. Послание подписали семь депутатов. Один из них, Антон Горелкин, решил обнародовать текст сообщения в одной из соцсетей:

«Мы, депутаты Государственной думы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону».

Риск двоевластия

Некоторые политики считают, что попытка «оставить» Тулеева у власти может сыграть «плохую шутку». Так, как ранее заявлял первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин, если Тулеев остается «у руля», то в этом случае Кемеровской области грозит двоевластие. «Областные чиновники не будут знать, кого слушать – бывшего губернатора, сохранившего влияние, или врио главы», – заявил Мухин. Отметив, что лучше бы Тулеев вообще «отошел от дел».

Кроме этого, как считают эксперты, сторонники Тулеева действительно стремятся к тому, чтобы сохранить за собой региональный контроль. Как отмечает член местного Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Учватов, даже без кресла спикера у бывшего губернатора остается огромная власть на всем Кузбассе. «На каждых местных выборах Тулеев сам выверял списки, определял, кому можно избираться, а кому – нет. Так же было и с депутатами Госдумы. Он полностью контролирует и крупные города – Кемерово и Новокузнецк, там сидят люди, которые ему всем обязаны», – подчеркнул Учватов.