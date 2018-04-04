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ИЗМИР

Ушел, но остался. Народный депутат Тулеев может стать председателем облсовета

4 Апреля 2018 807 0 Тренды Политика
Ушел, но остался. Народный депутат Тулеев может стать председателем облсовета

Первого апреля в отставку по собственному желанию ушел кемеровский губернатор Аман Тулеев. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку и назначил врио губернатора вице-губернатора Сергея Цивилева. Однако экс-глава региона на следующий день получил мандат депутата областного совета. Более того, на следующей неделе Тулеева могут избрать спикером парламента. Чем это в итоге обернется для политической жизни Кемеровской области, остается только догадываться, но аналитики и политологи не исключают, что это может привести к двоевластию в регионе.

Льготы для бывшего губернатора

По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, закон о присвоении бывшему губернатору Кузбасса Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» действует в «прежнем режиме». «Закон принят, он сегодня действует», – подчеркнул он. В соответствующем документе экс-главе региона ежемесячно будет выплачиваться 50 тыс. руб. (без учета НДФЛ).

Кроме этого, Тулееву будет предоставлен помощник для проведения общественной деятельности. Также в здании областного органа исполнительной власти у бывшего губернатора будет свое отдельное служебное помещение, которое обставят мебелью, необходимой техникой, компьютером. Последний подключат к правовым базам и государственным информационным системам.

Плюс к этому, Аман Тулеев и его супруга получат пожизненно в безвозмездное пользование «жилое помещение» в селе Мазурово, которое является собственностью Кемеровской области и находится под охраной. Также, как стало известно, в коллегии областной администрации еще не обсуждали льготы, которые полагаются Тулееву после отставки.

На место «придворного медика»

По словам секретаря избиркома Михаила Пименова, мандат депутата Тулеев получил потому, что во время выборов в парламент, который прошли в 2013 году, он был во главе списка «Единой России», и оставляя в нем до сегодняшнего дня.

Вместе с этим, как рассказал Пименов «Коммерсанту», Тулееву передали мандат депутата Вана Вай-Чена, сложившего с себя полномочия еще в октябре 2016 года. Ван Вай-Чен, уроженец Китая – это личный врач бывшего губернатора, которого в области называли «придворным медиком». Известно, что Тулеев с доверием относился к практике восточной медицины, поэтому, узнав о Вай-Чене, он позвал его к себе.

После этого, по словам Пименова, доктор и губернатор почти не расставались. Более того, Тулеев часто брал его с собой в рабочие поездки. «Ван Вай-Чен приезжал по звонку в любое время дня и ночи. Он жил по соседству с Тулеевым в Мазурово, то есть фактически «при дворе»», – отметил секретарь избиркома.

Спикер и двоевластие

Не исключено, что Тулеев также может стать спикером. Если это произойдет, то, как считает первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин, в таком случае Кемеровской области грозит двоевластие. «Областные чиновники не будут знать, кого слушать – бывшего губернатора, сохранившего влияние, или врио главы», – поясняет Мухин, отмечая, что лучше бы Тулеев вообще «отошел от дел».

Сессия областного совета, во время которой нынешний спикер Алексей Синицын якобы может сложить с себя полномочия, должна состояться на следующей неделе. Однако в разговоре с «Коммерсантом» Синицын, который сейчас находится в Москве, отметил, что ничего не знает о том, что его мандат может быть передан.

Кроме этого, как отметил руководитель фракции ЕР в совете народных депутатов Сергей Апарин, получение мандата Тулеевым и его избрания спикером вообще пока не обсуждалось. «На фракции мы не обсуждали этот вопрос, пояснений дать не могу, я не в теме», – заявил он. А отвечая на вопрос о том, что Тулеев может стать спикером, ответил: «Если будет такой вопрос поднят, то на фракции мы его будем решать».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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