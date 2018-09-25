Суровый Кремль. Будут ли власти наказывать ЛДПР и КПРФ за победы на выборах?

Второй тур губернаторских выборов, который состоялся в минувшее воскресенье, обернулся полным провалом для нынешних глав регионов и блестящей победой для ЛДПР. Напомним, что во Владимирской области победу одержал областной парламентарий Владимир Сипягин, который обошел губернатора единоросса Светлану Орлову, а в Хабаровском крае кресло главы региона «уверенно перекочевало» от Вячеслава Шпорта к депутату Госдумы Сергею Фургалу. По результатам выборов КПРФ и ЛДПР стали, по сути, внесистемной оппозицией, что, вероятно, может повлечь рестрикции со стороны Кремля.

Как проходили выборы

Во втором туре владимирских выборов областной депутат Владимир Сипягин обошел губернатора Светлану Орлову: 57% против 37,5%. В Хабаровском крае депутат Госдумы Сергей Фургал обошел губернатора Вячеслава Шпорта с еще более серьезным отрывом: 69,6% против 28%. Примечательно, что в обоих регионах явка во втором туре оказалась выше, чем в первом. Поэтому не удивительно, что в Кремле крепко задумались, как такое могло произойти.

Если говорить в целом о ходе выборов, то в Хабаровском крае они проходили на фоне скандалов и обоюдных обвинений в нарушениях. Однако итоги голосования были признаны обоими кандидатами. Что касается Владимирской области, то здесь, как пишут «Ведомости», оппозиционный кандидат ни на что не жаловался. Более того, он не отвечал на телефонные звонки представителей СМИ и даже решил отозвать своих представителей с избирательных участков в самый разгар подсчета голосов.

«То, что результаты достоверны, ни у кого не вызывает сомнения. Самый главный вывод – это то, что без реальной конкуренции политическая система просто деградирует. Эти выборы показали какую-никакую конкуренцию. Я удовлетворена», – заявила Памфилова радиостанции «Говорит Москва».

Раздражение Кремля

«Какая-никакая» конкуренция привела к тому, что КПРФ и ЛДПР оказались по своей сути внесистемной оппозицией и теперь, как пишут «Ведомости», «могут разделить ее судьбу». Как отмечают источники, недовольство Кремля вызвало поведение, которое продемонстрировал представитель ЛДПР Сергей Фургал. Изначально он вообще дал обещание не проводить избирательную кампанию, потом дал свое согласие на пост вице-губернатора Хабаровского края, однако после этого решил дезавуировать свое заявление.

По словам источника издания, в 2016 году власти специально «расчищали» округ под Фургала, чтобы он мог оказаться в Госдуме.

«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», – резюмирует собеседник.

Возможными ответными мерами может стать «отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра КПРФ и ЛДПР на будущих выборах, а также от согласований с ними регионов под голосование». Кроме этого, встреча с президентом России, о которой ранее просили Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, вряд ли пройдет в ближайшие дни.

О том, что в Кремле раздражены действиями, которые продемонстрировали ЛДПР и КПРФ, рассказал еще один источник «Ведомостей». По его словам, выборы оказались только одним из эпизодов, учитывая факт того, что КПРФ «педалировала пенсионную тему».

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о наказании для партий, а по поводу кандидатов «аутсайдеров» подчеркнул, что Кремль настроен на работу с ними и им нужно оправдать возложенные на них ожидания людей.

«Предстоит очень серьезная большая работа, безусловно, это все будет, как обычно происходит, в тесной координации с федеральным центром», – подчеркнул Песков.

По информации ряда телеграм-каналов, глава внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко поручил экспертным группам изучить возможность отмены губернаторских выборов по примеру 2004 года. В 2019 году выборы должны пройти в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крыме и других городах. В общей сложности предстоит 14 губернаторских выборов и 13 выборов в региональные парламенты.

Расстановка сил не изменится?

От того, что та называемые неугодные кандидаты победили на губернаторских выборах, расклад сил не изменится. Такого мнения придерживается директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Сейчас, когда впервые почувствовали КПРФ и ЛДПР, что можно хотя бы немножко пофрондировать, они этой возможностью воспользовались. Другое дело, что для действующей власти победа Фургала и во Владимирской области кандидата от ЛДПР, по большому счету, ничего не меняет, они так же встроятся в политическую систему», – отметил Добромелов.

Как считает эксперт, не исключено, что сегодня все разговоры о том, что КПРФ и ЛДПР якобы поступили оппозиционно, а власть не будет идти у них на поводу – это имитация, благодаря которой ЛДПР и КПРФ сохраняют так называемый «оппозиционный флер».

«Потому что понятно: при сохранении [во главе партий] Жириновского и Зюганова [они] крайне договороспособны и на них можно влиять. Поэтому, возможно, им сейчас специально немного поднимают вот этот оппозиционный рейтинг в глазах населения», – заключил Добромелов. Он отмечает, что, если бы эти две партии на самом деле хотели бы наказать, то это бы сделали «без предварительного анонсирования, внутри, кулуарно и достаточно жестко».