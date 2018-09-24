Стабильности пришел конец? Почему Кремль проиграл выборы еще в двух регионах

Впервые с момента, когда в страну вернулись губернаторские выборы, действующие главы регионов, которым ранее свою поддержку выразил президент РФ Владимир Путин, не смогли переизбраться. Речь идет о Хабаровском крае и Владимирской области, где победили кандидаты от ЛДПР, которые баллотировались как спойлеры. Вопрос остается за Хакасией, где второй тур губернаторских выборов отодвинули на две недели, а губернатор Виктор Зимин отказался в нем участвовать. Также своего решения ждет ситуация в Приморье – ранее ЦИК отменил итоги второго тура в регионе из-за проигрыша кандидата от «Единой России».

Перемен, мы ждем перемен?

Итоги первого тура выборов, прошедшего 9 сентября, действительно, удивили: в четырех регионах из 22 у действующих губернаторов, поддержку которым выразил президент Владимир Путин и партия «Единая Россия», не получилось переизбраться в первом туре.

Второй тур в Приморье, состоявшийся 16 сентября, показал, на что власть может пойти, если не добьется своего. Результаты голосования грубо фальсифицировали при подсчете последних 3%. Это вызвало волну протестов и заставило Кремль провести масштабную работу в регионе. Итогом ее стало спорное решение – не пересчет голосов и признание победы кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, а полная отмена голосования и назначение третьего тура на декабрь, в котором, по предварительным данным, ни кандидат от власти Андрей Тарасенко, ни Ищенко участвовать уже не будут.

После поражения в Приморье Кремль рекомендовал главе Хакасии Виктору Зимину, который руководит регионом десять лет, отказаться от второго тура в пользу другого, пока еще не названного кандидата. Происходящее на электоральном поле заставило экспертов говорить о возникновении дуги нестабильности на Дальнем Востоке. Политологи в один голос говорят о протесте против политики Москвы, инициативы Путина по повышению пенсионного возраста, а также о кризисе политической системы в целом: в отсутствие графы «против всех» побеждают «манекены», против которых власть не может вести информационную кампанию, потому что они кандидаты без свойств.

Вторые туры выборов в Хабаровском крае и Владимирской области подтвердили – демонтаж путинской системы начался с региональных элит, которые выждали момент и заявляют о своем праве на власть. Происходящее, по словам источников, заставило нервничать главу государства. Чтобы не допустить перехода Хакасии в руки КПРФ, Путин лично посетит регион 27-28 сентября. Но не для поддержки кандидата от власти – как показало Приморье, «прикосновение» Путина ничего не значит для граждан, – а для окончательного торга с КПРФ и «Справедливой Россией»: они отзывают своих «спойлеров» и получают некие преференции от Кремля. Задача – поставить своего человека во главе региона. Однако сделать так же с Владимирской областью и Хабаровским краем уже не получится.

Попросили прийти, а он победил

Во Владимирской области губернаторское кресло покинула единоросс Светлана Орлова. Она руководила регионом с 2013 года и вызывала стойкое неприятие: даже президент смеялся над ее сравнением дороги из Владимира в Москву (трасса «Волга») с немецкими автобанами. Тем не менее, поддержать ее перед вторым туром в область приехал руководитель управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин. Однако «тяжелая артиллерия» и заявления в духе «за нами Москва!» не оказали должного эффекта: после того как были обработаны все бюллетени, Орлова набрала всего лишь 37,46% голосов избирателей.

А вот ее конкурент, Владимир Сипягин смог набрать 57,03%. Во время брифинга, запись которого опубликовало в своем телеграм-канале издание «ПроВладимир», он выразил благодарность жителям области за поддержку в двух турах, а также главе ЛДПР.

«Я благодарен моим землякам. Я также благодарен за огромную поддержку, которую мне оказывал и оказывает Владимир Вольфович Жириновский. Это было видно, когда приехал партийный десант, который приехал и помог мне добиться результатов», – отметил 48-летний Сипягин.

Владимир Сипягин является депутатом областного законодательного собрания Владимирской области от ЛДПР. Имеет четырех детей. В официально представленной биографии сообщается, что в 2001 году он стал выпускником владимирского филиала Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Социологи предсказывали, что Орлова может проиграть эти выборы. Так, «Коммерсант», ссылаясь на аналитика Фонда «Общественное мнение» Григория Кертмана, писал, что свои голоса Орловой готовы отдать только 27% избирателей, а 41% затруднились с ответом. Это позволило сделать вывод о том, что может состояться так называемое «протестное голосование». Сама Орлова неожиданно обратилась к владимирцам «просто, как человек». Что касается Сипягина, то он принимал участие в выборах как спойлер. По словам собеседника Би-би-си, Сипягина попросил участвовать в выборах представители штаба Орловой.

«Технический кандидат»

В Хабаровском крае поражение потерпел губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт, который был главой региона в течение девяти лет. Победителем выборов стал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал. Отрыв по голосам оказался весьма внушительным: у Шпорта 27,97%, у Фургала – 69,57%. Причем, по итогам первого тура оба смогли набрать чуть больше 35% голосов, где Фургал опережал Шпорта буквально на десятые доли процента.

После первого тура события разворачивались не хуже, чем в бразильском сериале. Шпорт решил предложить Фургалу стать его первым замом. Предложение было принято. Однако снимать свою кандидатуру с выборов ближайший соперник действующего губернатора не стал. Позднее, комментируя Би-би-си свою победу на выборах, Фургал заявил, что никакого предложения Шпорта не принимал. Что касается победы на выборах, то итоги голосования, по его словам, оказались закономерными.

Сергею Фургалу, который имеет образование врача, также 48 лет. В Государственной думе он занимает должность первого заместителя председателя комитета по охране здоровья. Депутатом ГД он избирался одномандатником от Хабаровского края. Выдвижение происходило от так называемого «договорного округа», где единороссы не выставили своего кандидата. Так же как и Сипягин, Фургал был «техническим кандидатом», а необходимые подписи (для преодоления муниципального фильтра) за него собирали представители региональной администрации.

Электоральное счастье

Сейчас главным вопросом остается, какими губернаторами окажутся спойлеры. Причем, этим вопросом, как отмечают эксперты, задаются и сами победители. В частности, как считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, ни ЛДПР, ни КПРФ абсолютно не готовы к тому, чтобы брать власть «хотя бы даже в регионах».