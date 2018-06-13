США вводят новые санкции против России, Евросоюз готовится оказать финансовую помощь Украине и другие новости среды

Россияне под угрозой: американский Минюст обвинил пятерых сотрудников компании «Совфрахт» в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций и переводе средств на счета лиц, находящихся под санкциями. Среди обвиняемых есть и три гражданина Сирии, сообщает издание «Газета.ru». Они могут получить до 25 лет тюрьмы.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Как отмечает «Коммерсантъ», эти переговоры могут послужить радикальному изменению отношений между странами. В частности, президент США заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи и назвал свой визит «потрясающим». Стороны договорились об установлении «новых отношений». В чем они будут состоять, пока не ясно.

Финансовая помощь Украине в размере до 1 млрд евро может быть одобрена Европарламентом. Проект рассчитан на 2,5 года, передает агентство «Прайм». При этом Украина должна взять на себя определенные обязательства по проведению экономических реформ в стране и борьбе с коррупцией.

В Йемене началась крупномасштабная война. Правительственные войска при поддержке коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией, начали наступление на главный порт Йемена – Хадейда. Он имеет стратегическое значение для страны. На него приходится 70% импорта еды, топлива и медикаментов. В настоящее время его удерживают повстанцы хуситы, которых поддерживает Иран. С 11 июня – начала военных действий, с обеих сторон уже погибли сотни человек, пишет «РБК».

Трансанатолийский газопровод (TANAP) был открыт вчера. Он предназначен для поставок азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу. Его первоначальная пропускная способность составит 16 млрд кубометров газа в год. Первые поставки газа к границе Греции планируется осуществить к июню 2019 года, сообщает «ТАСС». Протяженность газопровода составляет 1,85 тыс. километров.