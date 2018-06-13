В Турции прошла торжественная церемония открытия газопровода TANAP

13.06.2018 04:00



12 июня в провинции Эскишехир (Турция) торжественно открыли Транс - Анатолийский газопровод длиной 1,850 тыс. км, соединяющий Азербайджан с газовыми европейскими рынками через территорию Турции, сообщает РИА «Новости». Первые поставки газа начнутся по газопроводу в июне 2019 года в Грецию.

Отмечается, что пропускная способность TANAP составит 16 млрд куб. м в год, из них около 6 млрд куб. м газа планирует забирать Анкара.