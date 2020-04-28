Солдатский хлеб. Как обеспечивали фронт продовольствием в Великую Отечественную войну?

Полевые кухни с солдатской кашей стали одним из атрибутов празднования Дня Победы. Но в войну эти кухни находились рядом с на линией фронта, а подвозить сюда продукты было так же важно и так же опасно, как снаряды и патроны. Какой ценой советские люди собирали солдатский паек в стране, где были наполовину разрушена пищевая промышленность?

Потери в оккупации

До войны в СССР успели модернизировать пищевую промышленность, оснастив предприятия современным оборудованием и увеличив объемы производства.

Но к концу 1941 года на оккупированной территории оказались более половины предприятий Наркомата пищепрома СССР, прежде всего сахарной, маслобойной, консервной и табачной отраслей промышленности.

То есть те, которые выпускали продукцию, которая в первую очередь нужная для снабжения армии.

Например, из 210 имевшихся в стране сахарных заводов 196 были полностью или частично разрушены и выпуск сахара в 1942 году уменьшился в 29 раз по сравнению с довоенным объемом.

Всего фашистскими захватчиками были разрушены 4490 мясоколбасных, сыроваренных, молочных и маслодельных предприятий, 649 спиртоводочных заводов, 47 консервных и 29 масложировых заводов, 157 хлебозаводов.

Гитлеровские войска захватили ту часть страны, на которой было 47% посевных площадей и производилось 30% всей промышленной продукции, в том числе, пищевой продукции. То есть сельскохозяйственная база и мощности пищевой промышленности катастрофически сократились. Захватчики разоряли колхозы, а у населения оккупированных территорий СССР за годы войны было отобрано 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. свиней.

По экспертным оценкам общий ущерб СССР от уничтожения пищевых производств, посевов и скота составил 257 млрд. рублей.

«Капитал страны» уже писал о том, какими героическими усилиями в период войны восстанавливали сельское хозяйство.

Промышленная мобилизация

Не меньше сил потребовалось и на то, чтобы быстро перестроить работу пищевой промышленности. Это была задача номер один, ведь солдаты не могли идти в бой голодными, а солдатский паек и полевые кухни требовали уже переработанных сельхозпродуктов – сухарей, тушенки, фасованных круп и пищевых концентратов и т.п.

В рекордные сроки пришлось увеличивать выработку пищевой продукции на сохранившихся предприятиях, используя все резервы внутри производства.

В кратчайшие сроки было организовано производство специального ассортимента сухарей, пищевых концентратов, витаминов, сухого спирта, глицерина и другой продукции, которая поступала в госпитали и воинские части.

Например, Московский хлебозавод № 11 переключился на выпуск лапши, сухарей «Воинских», пряников «Дорожных».

На фабрике «Красный Октябрь» уже в августе 1941 года карамельный цех был переоборудован под производство продовольствия для снабжения фронта, а в октябре на той части кондитерского оборудования, которую из Москвы перебазировали в Самару, начали выпускать шоколад для фронта. В условиях дефицита топлива освоили выработку карамели и конфет полухолодным способом.

Московский ликеро-водочный завод производил не только «фронтовые сто грамм», но и боевое средство защиты пехоты от вражеских танков. Именно здесь выпускали бутылки с горючей желатинообразной смесью, которую в фашистских войсках прозвали «коктейлем Молотова».

Цех боеприпасов был создан и на фабрике им. Бабаева. Он выпускал пламягасители и флегматизаторы для артиллерийских и танковых орудий, запалы для гранат.

Но в первую очередь фабрика обеспечивала другие фронтовые нужды. В короткий срок освоили совершенно новые технологии. Уже в сентябре 1941 года здесь был сдан в эксплуатацию цех пищевых концентратов - в брикетах выпускали пшенную, гречневую, рисовую кашу. Ежедневно производилось до 30 тонн концентратов, из которых можно было быстро приготовить еду в полевых условиях.

А для того, чтобы обеспечить население пищевыми белками, запустили дрожжевой цех. Постепенно для действующей армии был налажен выпуск конфет со спиртом, а для населения – сладкой воды с сахарином.

На пищевых предприятиях рабочие перешли, по сути, на казарменное положение и выполняли по две-три нормы выработки, соревнуясь за звание фронтовых и гвардейских бригад.

На новом месте

В Поволжье, на Южном Урале, в Сибири, Казахстане, Средней Азии и Закавказье развернулось строительство пищевых предприятий на базе оборудования, вывезенного из оккупированных гитлеровскими войсками территорий.

Например, из Москвы в Алма-Ату было эвакуировано ценное оборудование и специалисты фабрики имени Бабаева, и в начале 1942 года они запустили пущен новый кондитерский цех, выпускавший 20 тысяч тонн продукции в год.

Всего за годы войны в СССР было введено в эксплуатацию свыше 150 предприятий пищевой промышленности, в том числе 13 сахарных, 12 консервных, 26 спиртовых заводов, 12 хлебозаводов, 16 маслобойно-жировых предприятий.

Это позволило значительно увеличить производство специальных продуктов для армии. Так, выпуск пищевых концентратов к концу 1941 года увеличился более чем наполовину по сравнению с началом года этого же года.

Массовое производство пищевых концентратов создали в Горьком, Сызрани, Куйбышеве, увеличили за счет строительства и переоборудования цехов в Серпухове, Москве, Иванове, Энгельсе, Семипалатинске, Орске, Иркутске и в Закавказье.

Всего за годы войны промышленность выпустила 506 тыс. тонн всех видов пищевых концентратов - супов из круп, борщей, различных каш и овощных смесей.

Начиная со второй половины 1943 года началось восстановление пищевой промышленности и сельского хозяйства на освобожденных территориях. Например, к концу 1943-го начали работать и поставлять сахар на фронт восстановленные при помощи войск Украинских фронтов сахарные заводы в Курской области и на Украине.

Помимо продуктов для солдатского пайка нужно было спешно налаживать выпуск оборудования для полевых кухонь, значительная часть которого была потеряна в первые месяцы отступления.

Осенью 1941 дело доходило до того, что боевые соединения Западного фронта были обеспечены походными кухнями лишь на 30–40 процентов.

В этой ситуации оперативно организовали изготовление очажных кухонь на предприятиях Серпухова, Малоярославца, Подольска и других подмосковных городов. А в дальнейшем оборудование стали выпускать в тылу.

Солдатский паек

По данным исследований на основные виды довольствия Советской Армии за годы Великой Отечественной войны было израсходовано около 40 млн. тонн продовольствия и фуража.

20 сентября 1941 года утвердили 14 продовольственных норм, по которым снабжались войска Советской Армии. От довоенными норм, по сути, они отличались лишь тем, что пшеничный хлеб заменили на ржаной.

Самый сытный паек был в летных частях – более 4700 калорий. Примерно одинаковой калорийности полагались пайки для боевых частей, военных училищ и госпиталей – от 3240 до 3450 калорий. В тыловых, запасных и караульных частях питание было похуже – менее 3000 калорий

Основу рациона советских солдат составляли хлеб, крупы и макароны, картофель и овощи, мясо и рыба, а также чай, сахар, соль. Отдельные категории военнослужащих получали сливочное масло, яйца и молочные продукты, консервы, печенье и фрукты.

Нормы суточного довольствия красноармейцев в действующей армии включали 800-900 г ржаного обойного хлеба, 500 г картофеля, 320 г других овощей (в основном капусты, моркови, свеклы, лука, зелени), 170 г круп и макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров, 35 г сахара. Курившим военнослужащим полагалось ежедневно 20 г махорки.

Установленные нормы довольствия в течение войны дополнялись и увеличивались.

Например, некурящим женщинам-военнослужащим стали выдавать по 200 г шоколада или 300 г конфет в месяц взамен табачного довольствия

При этом вес одной суточной дачи продовольствия в армии в начале 1944 года увеличился на 15 процентов, а в начале 1945-го — на 34 процента по сравнению с 1943 годом.

С 22 августа 1941 года по распоряжению, подписанному лично Сталиным, каждому бойцу и командиру передовой линии действующей армии выдавали те самые «фронтовые сто грамм» в сутки.

С 15 мая 1942 года ежедневную выдачу водки прекратили и стали выдавать до 200 грамм на человека после успешных боевых действий. После Дня Победы все эти решения были отменены.

Снабжение продовольствием

Конечно, не везде и не всегда бойцы получали все продукты, что были им положены. Хватало случаев злоупотреблений интендантских тыловых служб. Были командиры, которых заботил лишь их собственный стол, а не питание их солдат.

В реалиях войны утвержденные нормы питания не всегда можно было выполнить по объективным причинам.

Крайне тяжело приходилось бойцам Ленинградского фронта, особенно до того как открылась «дорога жизни» - на первой линии получали в день 500 г хлеба и 125 г мяса, в тыловых частях — соответственно 300 и 50 г.

На остальных фронтах при отступлениях 1941-1942 года, да и при наступлениях 1942-43-го полевые кухни порой не успевали за военными частями, а одни продукты приходилось заменять теми, что успели подвезти.

Зачастую в таких сложных ситуациях выручало население, делясь с солдатами своими скромными запасами.

Об этом свидетельствуют воспоминания фронтовиков и литературные произведения, в том числе знаменитое стихотворение Симонова «ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины».

Положение дел существенно поменялось к лучшему в 1943-44 годах. Армейские продовольственные склады наполнились и переместились ближе к войскам. На всех фронтах был запас продовольствия на несколько недель.

Находили новые способы доставки продуктов на передовую. Например, при стремительном наступлении в направлении Курска в весеннюю распутицу 1943-го передовым отрядам продовольствие сбрасывали с самолетов.

По мере продвижения советских войск на запад излишки продовольствия, оставленного в тыловых районах, передавались военным округам, гражданским организациям, совхозам и колхозам.

Теперь Красная Армия делилась продуктами с населением, ограбленным оккупантами.

Свои и чужие

Современные исследователи часто спорят о том, у кого паек был лучше – у бойцов Красной Армии или у солдат Вермахта.

Приводят данные о том, что советские солдаты получали горячее питание два раза в день, а гитлеровские – только один, но при этом имели в сухарной сумке два НЗ – полный и сокращенный неприкосновенный рацион, а у наших НЗ был один и более скудный.

Правда, завтрак и ужин солдат Вермахта не отличался сытостью и разнообразием – кружка кофе и кусок хлеба 350 грамм утром, тоже самое, но только со стограммовым куском колбасы вечером.

Впрочем, даже без исследований понятно, что повсеместное мародерство гитлеровских солдат, отбиравших продукты у населения, было вовсе не от сытой жизни и не ради развлечения.

Что касается гуманизма, то есть ряд важных и документально подтвержденных фактов.

Госпитальный паек для солдат Красной Армии был почти таким же, как в боевых частях по калорийности. А госпитальный паек Вермахта - почти вдвое ниже обычного солдатского пайка.

Немецкие источники подтверждают, что в последние дни сталинградской битвы фельдмаршал Паулюс распорядился не выдавать продукты для раненных солдат Вермахта..

Тех, кто дожил до советского плена накормили как могли и тем, что еще оставалось в разоренном Нижнем Поволжье.

К началу Берлинской наступательной операции советские войска всех фронтов были хорошо обеспечены всеми продуктами питания.

Перед 1-м Белорусским фронтом поставили задачу обеспечивать продуктами питания граждан СССР, освобожденных из концлагерей и сотни тысяч немецких военнопленных, а потом и снабжать продовольствием трехмиллионное население Берлина.

В последние 10–15 дней перед капитуляцией Германии берлинцам не выдавали даже хлеб.

И когда части Красной Армии укрепились на окраинах города, походные кухни, накормив солдат, стали раздавать обеды немецким детям, женщинам, старикам.

Никто не забыл о миллионах советских граждан, погибших от голода в блокадном Ленинграде и в фашистских лагерях смерти.

Просто в цену нашей Победы не входила жизнь мирного населения Германии.

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