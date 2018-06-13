Саммит США – КНДР. Кто выиграл от встречи больше – Трамп или Ким Чен Ын?

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. 45-минутные переговоры лидеров тет-а-тет прошли в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделен от остального Сингапура мостом. После лидеры в сопровождении своих помощников посетили общий саммит. По окончании переговоров Дональда Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, согласно которому Вашингтон гарантирует Пхеньяну безопасность. Со своей стороны КНДР подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме этого, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына побывать в КНДР, а лидер Северной Кореи дал согласие на свой визит в США.

От «коротышки с ракетой» до «талантливого человека»

Президент США прибыл в Сингапур прямиком из Канады, где состоялся саммит G7 («Большая семерка»). Казалось бы, торговые войны и перепалки с лидерами стран не самым лучшим образом отразятся на настроении президента США. Тем не менее, в Сингапур он прибыл в великолепном расположении духа.

За несколько часов общения Трамп успел наградить Ким Чен Ына массой комплиментов. А ведь свежи еще в памяти его высказывания по поводу того, что лидер КНДР – это «коротышка с ракетой», а власти страны нарушают права человека. Однако в Сингапуре Трамп оказался самой любезностью: Ким Чен Ын трансформировался в «очень талантливого человека, который очень любит свою страну».

Кроме этого, во время пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что саммит прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать», а в отношениях с Ыном возникли «особые узы».

США снимут санкции?

По словам Дональда Трампа, США планируют снять с КНДР санкции для дальнейшего улучшения отношений, о чем сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Кроме этого, американский глава заявил о том, что он хочет приостановить военные учения с Южной Кореей, к которым Пхеньян относится как к угрозе и провокации. В сообщении СМИ сказано следующее: «Трамп заявил о своем намерении <…> предложить КНДР гарантии безопасности и снять санкции на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров».

О планах снять санкции сообщил и сам Трамп на пресс-коференции, посвященной итогам прошедшей встречи. Президент США уточнил, что ограничения против КНДР пока будут оставаться в силе, однако в перспективе они могут быть сняты. Трамп также напомнил, что КНДР «уже уничтожает главные площадки по испытанию ракетных двигателей».

«Мы пришли к этой договоренности после подписания [документа]. Это важно, что полигоны и ракеты, которые они испытывали, будут уничтожены очень скоро», – подчеркнул Трамп.

Историческая декларация

Главным итогом встречи стало подписание совместного документа, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а КНДР подтверждает «свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова». По словам Трампа, это «очень важный и всеобъемлющий» документ. В декларации обозначено четыре основных пункта:

«США и КНДР обязуются установить новые двусторонние отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания».

«США и КНДР объединят усилия для построения режима длительного и стабильного мира на Корейском полуострове».

«В подтверждение декларации, принятой во время Межкорейского саммита в Пханмунджоме 21 апреля 2018 года, КНДР обязуется работать на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова».

«США и КНДР обязуются возвратить останки военнопленных/пропавших без вести, включая немедленную репатриацию тех, что уже идентифицированы».

Что думают эксперты

«Известия» пообщались с аналитиками, которые поделились своими впечатлениями о прошедшем саммите. Так, по словам эксперта по делам Корейского полуострова из стокгольмского Института политики безопасности Ли Сан Су, встреча оказалась богатой на «пышные фразы», но крайне скупой на конкретику.

Что касается главного подписанного документа, то он, по сути, оказался риторическим документом, в котором не содержится четкого детального плана действий. «США не смогли включить в него пункт о полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, поэтому впереди у сторон много сложностей как в плане имплементации, так и с верификацией», – отметил Ли Сан Су.

Вместе с этим, как считает эксперт токийского Христианского университета и канадского Фонда по изучению Азиатско-Тихоокеанского региона Стивен Наги, готовность к денуклеаризации является давней позицией Пхеньяна. Однако ее не стоит рассматривать именно как уступку США. «Такого рода соглашение укладывается в определение денуклеаризации, которое давали и дед, и отец Кима. Оно подразумевает денуклеаризацию всего окружающего Корейский полуостров региона, включая Японию», – подчеркивает эксперт.

Оба специалиста сходятся во мнении, что прошедший саммит поставил в более выгодную позицию именно лидера КНДР, поскольку для Ким Чен Ына он стало возможностью показать всем, что он – равный Дональду Трампу политик.