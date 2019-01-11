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Рост цен в России бьет планы правительства, подушка безопасности России стала еще больше и другие новости пятницы

11 Января 2019 238 0 События и факты
Рост цен в России бьет планы правительства, подушка безопасности России стала еще больше и другие новости пятницы

Потребительские цены в России выросли в 2018 году в среднем на 4,3%, сообщает «Росстат». Сильнее всего подорожал сахарный песок – на 28,3%. Далее в списке лидеров следуют куриные яйца – 25,9%, мясо и птица – 9,7%. Плодоовощная продукция стала дороже на 4,9%. Основной вклад в этот результат внес прошедший декабрь, когда огурцы подорожали на 37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста – на 20%, картофель – на 9,9%. А вот цены на икру лососевых рыб снизились на 1,7%.

Проект создания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 оказался под вопросом. Это связано с тем, что под санкции США попали поставки компонентов композитных материалов, необходимых для создания крыльев самолета. Объединенная Авиастроительная Компания (ОАК), которая отвечает за создание лайнера, говорит, что российские разработчики готовы осуществить программу замещения импортных комплектующих и предоставить разработчикам авиалайнера российские аналоги композитных материалов для крыльев.

Мировой рынок положительно воспринял результаты переговоров США и Китая по торговым вопросам. На эту новость моментально отреагировали цены на нефть, которые пошли вверх. До полного согласия сторон еще далеко, но сближение уже началось. Главной проблемой остаются требования США по реформе китайской экономики. Здесь речь идет об обеспечении равных условий для доступа американских компаний на китайский рынок, вопросы прав на интеллектуальную собственность и государственного субсидирования китайских компаний. Китайская сторона готова пойти на уступки, но без ущерба планам своего развития (стратегии «Сделано в Китае – 2025», призванная обеспечить китайское доминирование в высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста КНР). Одним из драйверов развития китайско-американских отношений может стать строительство завода компании Илона Маска Tesla в Китае. Это будет первый завод Tesla за пределами США. В силу ухудшающейся ситуацией с экологией, Пекин заинтересован в производстве электромобилей, передает ТАСС.

466,9 млрд долларов составили международные резервы России на конец прошлого года, сообщает «Интерфакс». Это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении правительства и ЦБ. Они служат «подушкой безопасности» на случай ухудшения обстановки в мировой экономике. Именно такие резервы позволили нашей стране относительно безболезненно пережить кризис 2008-2009 годов, наличие которого премьер-министр Владимир Путин упорно отрицал.

Товарооборот России и Китая превысил 100 млрд долларов, передает РИА Новости. Это рекордный показатель за всю историю отношений между странами. Сейчас Пекин является крупнейшим торговым партнером России. Среди торговых партнеров Китая Москва занимает десятое место. На сегодняшний день объем китайского экспорта в нашу страну составляет 43,45 млрд долларов, а российского экспорта – 53,78 млрд. Структура экспорта и импорта не уточняется.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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