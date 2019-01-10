Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ЯНВ, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

10 ЯНВ, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

Санкции против МС-21. Россия может останется без новейшей модели самолета?

10 Января 2019 93 0 Наука и технологии
Санкции против МС-21. Россия может останется без новейшей модели самолета?

Из-за американских санкций России был закрыт доступ к материалам из США и Японии, которые необходимы для композитного крыла самолета МС-21. В данный момент Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» рассматривают несколько вариантов выхода из ситуации, один из которых – возможность создания российского аналога. Однако для этого необходимы длительные опытно-конструкторские работы, а также сертификация. Все это может отложить запуск самолета на несколько лет.

И снова санкции

Из-за американских санкций, которые были ведены против АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех»), под угрозой оказалось создание композитного «черного крыла» для самолета МС-21, пишет «Коммерсант». О проблемах с поставками композитов изданию рассказали собеседники из отрасли и высокопоставленный чиновник в правительственном аппарате.

Источники уточнили, что речь идет о компонентах, которые использовались для крыла и части киля. Поставщиками были японцы (Hexcel) и американцы (Toray Industries), однако в результате давления со стороны США поставки прекратились.

Самолет МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, который был создан в постсоветской России. Что касается самого композитного крыла, то оно является одним из его конкурентных преимуществ. Технические особенности крыла повышают экономичность самолета и увеличивают ширину салона (если сравнивать, например, с аналогами от Boeing и Airbus). На сегодняшний день готовы три опытных образца МС-21-300 с «американской» нитью. Еще один экземпляр находится в стадии сборки. Стоимость всего проекта Счетная палата оценивала в 438 млрд руб.

Варианты решения проблемы

Запаса оставшихся композитов хватит только на шесть самолетов. Решить проблему теоретически можно, но вариантов не так много. С учетом не самых теплых отношений России с Японией и США, говорить о возобновлении поставок не стоит.

«Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», – заявил один из собеседников издания.

Еще один вариант – это подключение к импортозамещению структур «Росатома», «они уже обещали рассмотреть варианты оказания помощи». Как пишет издание, проблему обсуждали во время совещания с участием чиновников, структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома». По итогам «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) дал свое согласие на участие в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21. Вместе с этим, как отмечают собеседники, на сегодняшний день в России не существует предприятий, которые создают такие авиакомпоненты.

Третий вариант можно назвать самым радикальным. Решение проблемы предложили специалисты ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского. Суть предложения в том, чтобы «избавиться» от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле. Это поможет сократить сроки задержки программы, однако «убьет композиты», которые ранее были поданы в качестве ведущих преимущество самолета.

Комментарий ОАК

В ОАК уже прокомментировали ситуацию. Как заявили сотрудники объединения, в корпорации не планируют отказываться от использования композитных материалов, которые нужны для конструкции крыла. Об этом в беседе с РБК рассказали в пресс-службе ОАК.

«От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300», – подчеркнул собеседник.

Кроме этого, как сообщается, после того как АО «Аэрокомпозит» оказалось под санкциями, в компании было решено принять дополнительные меры «для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла» в рамках серийного производства лайнера. В этом плане в России, как заявили в корпорации, есть все необходимые производственные мощности и компетенции. На сегодняшний момент специалисты пошагово заменяют необходимые компоненты на отечественные аналоги.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт

На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт

200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор

200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

Новости СМИ

Новости дня

14:20 Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:38 Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома
13:02 Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии
12:34 Развод: глава Amazon изменил жене Развод: глава Amazon изменил жене
12:09 Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель
11:34 В Китае прошли испытания ЗРК С-400 В Китае прошли испытания ЗРК С-400
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:05 В ЦАР может появиться российская база В ЦАР может появиться российская база

Узнай, страна!

14:22 На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
14:06 В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы
09 ЯНВ, 19:31 В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования
09 ЯНВ, 15:54 Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично" Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter