Санкции против МС-21. Россия может останется без новейшей модели самолета?

Из-за американских санкций России был закрыт доступ к материалам из США и Японии, которые необходимы для композитного крыла самолета МС-21. В данный момент Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» рассматривают несколько вариантов выхода из ситуации, один из которых – возможность создания российского аналога. Однако для этого необходимы длительные опытно-конструкторские работы, а также сертификация. Все это может отложить запуск самолета на несколько лет.

И снова санкции

Из-за американских санкций, которые были ведены против АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех»), под угрозой оказалось создание композитного «черного крыла» для самолета МС-21, пишет «Коммерсант». О проблемах с поставками композитов изданию рассказали собеседники из отрасли и высокопоставленный чиновник в правительственном аппарате.

Источники уточнили, что речь идет о компонентах, которые использовались для крыла и части киля. Поставщиками были японцы (Hexcel) и американцы (Toray Industries), однако в результате давления со стороны США поставки прекратились.

Самолет МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, который был создан в постсоветской России. Что касается самого композитного крыла, то оно является одним из его конкурентных преимуществ. Технические особенности крыла повышают экономичность самолета и увеличивают ширину салона (если сравнивать, например, с аналогами от Boeing и Airbus). На сегодняшний день готовы три опытных образца МС-21-300 с «американской» нитью. Еще один экземпляр находится в стадии сборки. Стоимость всего проекта Счетная палата оценивала в 438 млрд руб.

Варианты решения проблемы

Запаса оставшихся композитов хватит только на шесть самолетов. Решить проблему теоретически можно, но вариантов не так много. С учетом не самых теплых отношений России с Японией и США, говорить о возобновлении поставок не стоит.

«Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», – заявил один из собеседников издания.

Еще один вариант – это подключение к импортозамещению структур «Росатома», «они уже обещали рассмотреть варианты оказания помощи». Как пишет издание, проблему обсуждали во время совещания с участием чиновников, структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома». По итогам «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) дал свое согласие на участие в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21. Вместе с этим, как отмечают собеседники, на сегодняшний день в России не существует предприятий, которые создают такие авиакомпоненты.

Третий вариант можно назвать самым радикальным. Решение проблемы предложили специалисты ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского. Суть предложения в том, чтобы «избавиться» от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле. Это поможет сократить сроки задержки программы, однако «убьет композиты», которые ранее были поданы в качестве ведущих преимущество самолета.

Комментарий ОАК

В ОАК уже прокомментировали ситуацию. Как заявили сотрудники объединения, в корпорации не планируют отказываться от использования композитных материалов, которые нужны для конструкции крыла. Об этом в беседе с РБК рассказали в пресс-службе ОАК.

«От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300», – подчеркнул собеседник.

Кроме этого, как сообщается, после того как АО «Аэрокомпозит» оказалось под санкциями, в компании было решено принять дополнительные меры «для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла» в рамках серийного производства лайнера. В этом плане в России, как заявили в корпорации, есть все необходимые производственные мощности и компетенции. На сегодняшний момент специалисты пошагово заменяют необходимые компоненты на отечественные аналоги.