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Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
27 Марта 2020 45 0 Экономика
Президент России Владимир Путин объявил выходную неделю с 28 марта по 5 апреля с целью предотвратить распространение коронавируса, но не предложил никаких мер поддержки для экономики и предпринимателей. В Министерстве труда напомнили, что работодатели обязаны выплатить зарплаты за выходные в полном объеме, а в правительстве пригрозили проверками и наказаниями. Неделя простоя обойдется российской экономике в 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП, подсчитали эксперты. Компании не знают, чем платить сотрудникам, а экономисты прогнозируют глубокую рецессию в этом году.
Кто будет трудиться
- Нерабочая неделя в конце марта – начале апреля не является основанием для снижения зарплат, считают в Министерстве труда, но на источники, где брать деньги на их выплату, не указывают. В то же время чиновники не видят оснований и в повышенном размере выплат – как за выходные или праздники.
- Всем, кто ушел в отпуск на этот период, в Минтруда сообщают – нерабочая неделя не включается в него, следовательно, отпуск на эти дни не продлевается. Но это формальность – люди все равно не смогут работать.
- Работать в это время будут все структуры жизнеобеспечения, в числе которых аптеки, магазины, банки и транспорт.
- Также за работой проведут неделю сотрудники социальных фондов – ПФР, ФСС и Фонда ОМС. Государственные и муниципальные учреждения будут работать по усмотрению руководителей. Власти, естественно, трудятся в полном составе.
Цена недели
- Нерабочая неделя – это эвфемизм карантина, который президент Владимир Путин не решился ввести. Власти не хотят брать на себя ответственность за состояние экономики. Но оно из-за простоя сильно ухудшится.
- Если длинные новогодние каникулы в среднем стоили России 180 млрд руб. в день, то нерабочая неделя обойдется в 900 млрд руб., подсчитал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Таким образом, с учетом всех прочих факторов, российский ВВП упадет по итогам года на 2,5-2,8% ВВП. Вклад недели выходных в падение составит 0,8% ВВП.
- Эксперт отмечает, что приостановка промышленности не будет сглажена ростом сферы услуг и развлечений или потребительским спросом. Встанет все. Однако экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах замечает, что компании, которые ушли на удаленную работу, не заметят нерабочей недели. Хотя по факту им нужно останавливать работу или платить сотрудникам за переработку. Но вряд ли это будет оформлено.
- По подсчетам Табаха, непредвиденные недельные каникулы будут стоить экономике 700 млрд руб. И государство компенсировать их не собирается.
Власти обещают
- В Кремле о поддержке экономики говорят неохотно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал новый пакет мер поддержки экономики, но все вопросы переадресовал к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. От Белоусова известно пока только то, что власти дадут на полгода кредиты под 0% для бизнеса на выплату зарплат.
- Принятые 17 марта антикризисные меры уже устарели. Номинально у банков есть возможность выдавать льготные кредиты на производство лекарств и медицинского оборудования. Помощь туроператорам и авиакомпаниям обещана, но не оказана. Правительство оптимизирует бюджет, чтобы выделить 300 млрд руб. на помощь экономике, тогда как экономика требует стимулирования спроса на десятки триллионов.
- Пока власти обещают только рестрикции: отслеживание роста цен на продукты, наказания за увольнения и оправдания сложностей коронавирусом. Аналитики не верят в эффективность действий правительства и прогнозируют спад до 3% ВВП в 2020 году.
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