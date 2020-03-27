Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя 45 0 Экономика

Президент России Владимир Путин объявил выходную неделю с 28 марта по 5 апреля с целью предотвратить распространение коронавируса, но не предложил никаких мер поддержки для экономики и предпринимателей. В Министерстве труда напомнили, что работодатели обязаны выплатить зарплаты за выходные в полном объеме, а в правительстве пригрозили проверками и наказаниями. Неделя простоя обойдется российской экономике в 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП, подсчитали эксперты. Компании не знают, чем платить сотрудникам, а экономисты прогнозируют глубокую рецессию в этом году.