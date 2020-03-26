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Нерабочая неделя. Бизнес получит кредиты под 0% от власти на зарплаты
26 Марта 2020 288 0 Экономика
Об очередной антикризисной мере заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он рассказал президенту Владимиру Путину, что правительство договорилось со Сбербанком и ВТБ запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Проект должен стать материальной поддержкой для компаний, испытывающих трудности с выплатой зарплат.
Сохранение зарплат
- В обращении к россиянам от 25 марта президента Владимир Путин заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Исключение составят несколько групп работников, включая врачей, сотрудников продовольственных магазинов, аптек, аварийных служб и органов власти.
- При этом, по подсчетам экспертов, зарплата за неделю всех россиян составляет 14% Фонда национального благосостояния (объем Фонда 100 млрд долларов). Каким образом бизнесу, столкнувшемуся с шоком, выплачивать зарплаты за простой, президент не сообщил.
- Решение нашли в правительстве. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, правительство собирается материально поддержать компании, которые столкнутся с проблемой при выплате зарплат. Суть идеи правительства заключается в предоставлении кредитов под 0%.
- Белоусов назвал кредиты «неотложными». Ставка под них будет субсидироваться правительством. Власти также выступят гарантами выплаты. Поскольку, по словам Белоусова, «никаких залогов нет сейчас» у малого бизнеса.
- Займы будут представлять собой «короткие кредиты» – они будут рассчитаны на полгода. По словам Белоусова, дальше правительство будет смотреть.
- Кредитную линию откроет Центральный банк для Сбербанка и ВТБ – единственных банков, участвующих в проекте.
Когда закончится кризис
- Белоусов также пообещал, что правительство не будет запускать процедуру банкротства тех предприятий, которые не смогут выплатить налоги через полгода. В этом случае у властей два варианта: рассрочка для бизнеса или продление льготного периода.
- На встрече с предпринимателями, которая состоялась в этот же день, 26 марта, президент Путин спрогнозировал сроки окончания пандемии. По его словам, Россия может справиться с коронавирусом раньше, чем за 2-3 месяца. Но в то же время он заметил, что война может быть очень долгой.
- По словам источников в правительстве, все принимаемые меры рассчитаны на то, что пандемия спадет через два месяца. Запас у государственных финансов на два месяца.
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