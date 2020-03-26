Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
26 МАР, 17:22 МСК
USD (ЦБ)    78,7223
EUR (ЦБ)    85,9648

26 МАР, 17:22 МСК
USD (ЦБ)    78,7223
EUR (ЦБ)    85,9648
Русский космос
﻿

Нерабочая неделя. Бизнес получит кредиты под 0% от власти на зарплаты

26 Марта 2020 288 0 Экономика
Нерабочая неделя. Бизнес получит кредиты под 0% от власти на зарплаты

Об очередной антикризисной мере заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он рассказал президенту Владимиру Путину, что правительство договорилось со Сбербанком и ВТБ запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Проект должен стать материальной поддержкой для компаний, испытывающих трудности с выплатой зарплат.

Сохранение зарплат

  • В обращении к россиянам от 25 марта президента Владимир Путин заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Исключение составят несколько групп работников, включая врачей, сотрудников продовольственных магазинов, аптек, аварийных служб и органов власти.
  • При этом, по подсчетам экспертов, зарплата за неделю всех россиян составляет 14% Фонда национального благосостояния (объем Фонда 100 млрд долларов). Каким образом бизнесу, столкнувшемуся с шоком, выплачивать зарплаты за простой, президент не сообщил.
  • Решение нашли в правительстве. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, правительство собирается материально поддержать компании, которые столкнутся с проблемой при выплате зарплат. Суть идеи правительства заключается в предоставлении кредитов под 0%.
  • Белоусов назвал кредиты «неотложными». Ставка под них будет субсидироваться правительством. Власти также выступят гарантами выплаты. Поскольку, по словам Белоусова, «никаких залогов нет сейчас» у малого бизнеса.
  • Займы будут представлять собой «короткие кредиты» – они будут рассчитаны на полгода. По словам Белоусова, дальше правительство будет смотреть.
  • Кредитную линию откроет Центральный банк для Сбербанка и ВТБ – единственных банков, участвующих в проекте.

Когда закончится кризис

  • Белоусов также пообещал, что правительство не будет запускать процедуру банкротства тех предприятий, которые не смогут выплатить налоги через полгода. В этом случае у властей два варианта: рассрочка для бизнеса или продление льготного периода.
  • На встрече с предпринимателями, которая состоялась в этот же день, 26 марта, президент Путин спрогнозировал сроки окончания пандемии. По его словам, Россия может справиться с коронавирусом раньше, чем за 2-3 месяца. Но в то же время он заметил, что война может быть очень долгой.
  • По словам источников в правительстве, все принимаемые меры рассчитаны на то, что пандемия спадет через два месяца. Запас у государственных финансов на два месяца.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ментальное здоровье в изоляции. Как поддержать себя и близких в тревожное время?

Ментальное здоровье в изоляции. Как поддержать себя и близких в тревожное время?
Бизнес и психология

Назад в XIX век. Российский рынок торговли ждет смутное время

Назад в XIX век. Российский рынок торговли ждет смутное время
Экономика

Россияне все чаще прикрываются коронавирусом и не платят кредиты. Это только начало?

Россияне все чаще прикрываются коронавирусом и не платят кредиты. Это только начало?
Экономика

Путин обложил налогом банковские вклады. Сколько россиян это коснется

Путин обложил налогом банковские вклады. Сколько россиян это коснется
Экономика 1

Узнай, страна

В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников

В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу

В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей

В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей

В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники

В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники

Новости дня

17:07 Песков: нерабочая неделя не повлияет на график майских выходных Песков: нерабочая неделя не повлияет на график майских выходных
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
16:26 Президент назвал возможный срок окончания эпидемии COVID-19 Президент назвал возможный срок окончания эпидемии COVID-19
16:02 Саммит G20 по коронавирусу начался Саммит G20 по коронавирусу начался
15:24 В России может измениться порядок введения режима ЧС В России может измениться порядок введения режима ЧС
14:39 Песков объяснил новый налог на вклады Песков объяснил новый налог на вклады
13:41 Мишустин назвал проблемы глобальной экономики временными Мишустин назвал проблемы глобальной экономики временными
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
13:23 Полет состоится. Участники 63-й экспедиции на МКС готовятся к старту Полет состоится. Участники 63-й экспедиции на МКС готовятся к старту

Узнай, страна!

15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%
Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%
15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу
15:30 В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей
13:19 В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники
13:02 В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок
12:19 В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:58 В Подмосковье запустили производство бесшовных алюминиевых водосточных систем вдвое дешевле аналогов В Подмосковье запустили производство бесшовных алюминиевых водосточных систем вдвое дешевле аналогов
10:43 В Нижегородской области организовано производство сверхпрочных материалов для остекления авиатехники В Нижегородской области организовано производство сверхпрочных материалов для остекления авиатехники
25 МАР, 14:05 В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей
25 МАР, 12:57 В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter