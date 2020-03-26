Нерабочая неделя. Бизнес получит кредиты под 0% от власти на зарплаты 288 0 Экономика

Об очередной антикризисной мере заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он рассказал президенту Владимиру Путину, что правительство договорилось со Сбербанком и ВТБ запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Проект должен стать материальной поддержкой для компаний, испытывающих трудности с выплатой зарплат.