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Россия уступила Белоруссии. Минск получит нефть со скидкой 16 долларов за тонну
24 Марта 2020 352 0 Экономика
Россия резко поменяла позицию по поставкам нефти в Белоруссию из-за обвала нефтяных цен с 70 до 25 долларов за баррель и пандемии коронавируса. Москва предоставила Минску скидку до 15,7 долларов за тонну. При этом, как утверждает РБК, поставки нефти будут осуществлять на более выгодных условиях, чем до этого просили белорусские власти. Хотя Минск требовал отмены премий для российских нефтяников в размере 11,7-12 долларов за тонну и, по данным «Коммерсанта», сэкономит около 50 млн долларов. Поставки на белорусский НПЗ возобновятся с 1 апреля этого года.
На чем сошлись
- По словам премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, Белоруссии в 2020 году нужен будет объем в 18 млн тонн нефти. Но покупать все 18 млн у России Белоруссия не хочет. Страна рассчитывает на альтернативные поставки. Сколько они составят, неизвестно. Однако если бы Россия поставила все 18 млн тонн, то при скидке 15,7 доллара за тонну Москва уступила бы Минску 283 млн долларов, подсчитал РБК.
- По данным «Коммерсанта», объем нефти может быть больше – 24 млн тонн в год, из которых 6 млн пройдут транзитом без экспортной пошлины, а 18 млн загрузят производственные мощности белорусских НПЗ.
- Договориться о возобновлении поставок получилось 21 марта. Как утверждал президент Блоруссии Александр Лукашенко, россияне «полностью пошли» на предложения Белоруссии.
- В «Роснефти», в свою очередь, утверждают, что Минск согласился на те условия, которые предлагались изначально – с выплатой премии 5 долларов за тонну. Ранее появлялась информация, что Москва требовала премии 11,7-12 долларов за тонну. По словам источника «Коммерсанта», решение о поставках в Белоруссию было консолидированным и его параметры будут обязательными для всех поставщиков нефти.
- Российские нефтяники согласились компенсировать 10,7 долларов за тонну, а 5 долларов предлагают компенсировать за счет бюджета России, пишет РБК и РИА Новости. В Минфине отметили, что пока покрытие скидки для Белоруссии не обсуждают.
Почему раньше не получалось договориться
- С начала 2020 года поставки в Белоруссию были заморожены из-за того, что сторонам не удалось договориться о цене сырья. Ограниченные поставки Минску осуществляли «Русснефть» и «Нефтиса» – в совокупности около 300-400 тыс. тонн ежемесячно.
- Пойти на сделку с Минском Москва решила после того, как цена на Urals упала до 18 долларов за баррель, сообщает Reuters. Только после этого правительство Белоруссии получило новое предложение и заключило сделку с Москвой.
- В разгар конфликта президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывался выплачивать нефтяникам премию, хотя Москва и сократила ее до 8 долларов за тонну.
- Исторически премия к цене компенсировала обнуление пошлины в страны Таможенного союза в 2011 году и обходилась Минску дешевле – 12 долларов за тонну вместо 67 долларов. Однако из-за нефтяного маневра, который увеличил налог на добычу полезных ископаемых и снизил пошлину, выгода Минска от выплаты премии пропала. Прежние условия в 2019-2020 года повышали стоимость нефти для Белоруссии на 800 млн долларов. С этого момента и начался нефтяной спор между Москвой и Минском.
- Аналитики отмечают, что Москва поспешила договориться с Минском на фоне нефтяной войны с Саудовской Аравией, которая выжимает Россию с рынков в Европе. Поэтому скидка для Белоруссии – это попытка застолбить белорусский рынок за собой.
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