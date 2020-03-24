Россия уступила Белоруссии. Минск получит нефть со скидкой 16 долларов за тонну 352 0 Экономика

Россия резко поменяла позицию по поставкам нефти в Белоруссию из-за обвала нефтяных цен с 70 до 25 долларов за баррель и пандемии коронавируса. Москва предоставила Минску скидку до 15,7 долларов за тонну. При этом, как утверждает РБК, поставки нефти будут осуществлять на более выгодных условиях, чем до этого просили белорусские власти. Хотя Минск требовал отмены премий для российских нефтяников в размере 11,7-12 долларов за тонну и, по данным «Коммерсанта», сэкономит около 50 млн долларов. Поставки на белорусский НПЗ возобновятся с 1 апреля этого года.