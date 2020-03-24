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Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия?

24 Марта 2020 1881 3 Экономика
Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия?

Выход России из сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией и двумя десятками нефтедобывающих стран оказался полной неожиданностью для российских нефтяников. По словам совладельца ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, у правительства не было никаких экономических расчетов возможных последствий, причин для разрыва сделки тоже не было, а решение лоббировала «одна государственная компания». Как утверждают анонимные источники, президент Владимир Путин считает произошедшее ошибкой – в результате его же политики он остался с одним мнением по нефтяной политике, которое привело к не просчитанному кризису. Однако источники Bloomberg настаивают – Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого обходится стране.

На мировую первыми не пойдут

  • Президент Владимир Путин признает выход из соглашения ОПЕК+ ошибкой для России, но идти на мировую с Саудовской Аравией первым не намерен. Сделать это его не вынудят ни цены на нефть марки Urals, которые упали с 50 до 18 долларов за баррель, ни девальвация рубля на 25%, ни надвигающаяся рецессия (до -3% ВВП в 2020 году) и перспективы израсходовать Фонд национального благосостояния за пару лет. Путин уверен, что Россия продержится дольше Саудовской Аравии.
  • Эр-Рияд на демарш Москвы ответил решением увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки и продавать еще по 1,3 млн баррелей из резервов. Также ближневосточная страна предложила скидки: Европе – 10 долларов от цены Brent, США – 7 долларов, Азии – 6 долларов. Это привело к тому, что российскую нефть перестали покупать после 6 марта. По последним доступным данным, лишь Сургутнефтегазу удалось продать 100 тыс. тонн китайской Unipec 23 марта. Российская нефть на минимуме стоила 18,6 доллара и поднялась лишь до 20,08.
  • Несмотря на заявления, у Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы с доставкой нефти клиентам – фрахт нефтяных танкеров подорожал на 700% в сутки, что в условиях ограниченного количества судов привело к «недопониманию». По правилам нефтеторговли контракты на поставку включают стоимость поставки, но с увеличившейся стоимостью доставки саудовцы выигрывали с барреля 1-2 доллара, а то и ничего. Страна отказалась брать на себя транспортные расходы, а покупатели – платить за перевозку. Поэтому часть фьючерсных контрактов пойдет в мусорное ведро. Это удерживает Эр-Рияд от выполнения обещания по наращиванию мощностей.

У кого больше запас прочности

  • Для России текущие цены на нефть катастрофичны: по разным оценкам, себестоимость добычи равняется от 42 долларов (подсчеты аналитиков) до 9-20 долларов (заявления российских чиновников). При этом Росстат оценивает себестоимость в 32 доллара за баррель. В Саудовской Аравии стоимость подъема нефти из скважины колеблется от 10 долларов на старых месторождениях до 17 долларов на новых. У большинства других арабских стран стоимость составляет в среднем 20 долларов.
  • При текущей цене на нефть (25-27 долларов за баррель Brent) Россия потеряет выпадающих доходов на 3,4% ВВП. Если учесть, что ФНБ достигает 10,5% ВВП, запас прочности России – 3 года. Но если нефть опустится ниже 20 долларов, Россия будет терять доходов от 4,4% ВВП до 5% ВВП. Соответственно, «кубышки» хватит на год или два. В Москве ошибочно считают, что Саудовская Аравия гораздо сильнее зависит от цен на нефть и потому быстрее сдастся. Однако золотовалютные резервы Эр-Рияда гораздо больше, чем 100 млрд долларов ФНБ – это 500 млрд долларов, которыми они могут затыкать дыры. По подсчетам колумниста Bloomberg, казна Саудовской Аравии при ценах 20 долларов за баррель опустеет лишь к 2027 году. Более того – Эр-Рияд не находится под санкциями и считается привлекательным заемщиком, а России никто не займет денег в черный день из-за Крыма и политики по Украине.

На пороге отрицательных цен

  • Доводить до крайностей никто не собирается: по словам источников Bloomberg, Кремль открыт для сотрудничества с ОПЕК+ и Саудовской Аравией. Вопрос состоит лишь в том, на каких условиях. Россия предлагала сохранить сделку, но не увеличивать сокращение добычи, как настаивал Эр-Рияд. Это предложение остается в силе, однако для Эр-Рияда уступить тоже трудно. Уступка будет означать, что Саудовская Аравия прогнулась.
  • Неожиданная перспектива замаячила со стороны американских добытчиков сланцевой нефти в Техасе. Компании попросили регулятора – Железнодорожную комиссию штата Техас, вмешаться в ситуацию, ограничить добычу впервые с 1970-х годов и пойти на переговоры с саудитами. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сразу же пригласил комиссара Райана Ситтона на ближайшее заседание в июне. Но Ситтон отказался ограничивать добычу «техасского чуда». Он выступил за свободные рынки, потому как сокращение добычи со стороны Техаса не означает, что все остальные штаты пойдут по этому же пути, а не воспользуются ситуацией. Однако, если ОПЕК сократит добычу на 10%, Техас сделает то же самое. Аналитики и трейдеры расценили это как померкшую надежду на редкое перемирие между ОПЕК и крупнейшим нефтяным штатом.
  • Россия на фоне этого тоже осторожничает и не спешит увеличивать добычу на 300-500 тыс. баррелей в сутки, как было объявлено после провала сделки. На совещании в Минэнерго 23 марта российские нефтяные компании договорились не увеличивать производство нефти с 1 апреля, писал «Интерфакс». Компании признали, что ситуация на рынке хуже некуда. Россия будет «держать руку на пульсе» и, возможно, в апреле вернется за стол переговоров с Саудовской Аравией.
  • Вместе с тем без ограничений из-за коронавируса уже не обойтись. Мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 году может упасть на 10%. Это приведет к переизбытку в 10 млн баррелей в сутки, если добыча ОПЕК+ будет увеличена (чего пока не происходит). Уже сейчас суточная добыча нефти на 5-10 млн баррелей в сутки больше, чем может потребить мировая экономика. Поэтому во втором квартале общий избыток составит 1 млрд баррелей, которые, скорее всего, пойдут в хранилища. Разница в спросе и предложении, по мнению аналитика Rystad Energy Артема Чена, приведет к тому, что в некоторых регионах мира на время установятся отрицательные цены на нефть.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:48 1 2
Сергей Матвеевич Храмов:

Много разговоров ведется о цене на бочку нефти. Всё зависит от Путина какой вариант он примет. 1. Вариант убрать с рынка нефти сланцевиков США и держать цену в 35 дол. за бочку. Держа такую цены 1 год. 2. Вариант мягкий держать постоянно цену в 30 дол. за бочку 2 - 4 года убив сразу 2 зайцев. 3. Вариант уничтожить в КСА – Салмана, который объявил России свою нефтяную войну. Путин фиксирует цену в 15 – 20 дол. за бочку и Салману его братья принцы отрубают голову….. В результате прекращаются все террористические действия на Б/Востоке во всех странах. Можно будет по дешёвке купить России саудовские танкеры для перевозке нефти и буровые установки. Сауды пересаживаются на верблюдов и живут в палатках. Есть вариант стать территорией России как курорта для россиян с обслуживанием саудитами, наших туристов на отдыхе. Так Россия покажет, кто главный по нефти в мире и тем кто взбрыкнется с ценами будет так же как с саудами.

12:49 1 2
Евгений Гусаров:

Заявления представителя частного капитала, как раз и есть самый опасный вызов государству. Идет острая политическая борьба, в которой Россия, может сломаться из-за таких собственников. Ведь сложился явный дисбаланс интересов, что выгодно частнику - невыгодно всему обществу и государству. Если частная собственность - игнорирует интересы страны и народа, нет никакого смысла ее уговаривать и призывать к совести - бесполезно. Единственный вариант это ее ликвидация. тогда все встанет на свои места, а выигрыш России и ее граждан, будет гарантирован.

12:18 1 2
AlexRay:

А с чего вы взяли, что Путин считает происшедшее "ошибкой"? И почему это Федун заявляет о действиях правительства? Это, наверное, он "анонимный" источник? Но, насколько известно, он ни "коим боком" к правительству не относится. Его просто "гложет" обида из-за не полученной прибыли. Вот он и "трубит", где только можно об ошибках правительства! В таких "вопросах", мнение каких-то совладельцев совсем "не о чём"!!! Особенно для ВВП.

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