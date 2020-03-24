Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия? 1881 3 Экономика

Выход России из сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией и двумя десятками нефтедобывающих стран оказался полной неожиданностью для российских нефтяников. По словам совладельца ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, у правительства не было никаких экономических расчетов возможных последствий, причин для разрыва сделки тоже не было, а решение лоббировала «одна государственная компания». Как утверждают анонимные источники, президент Владимир Путин считает произошедшее ошибкой – в результате его же политики он остался с одним мнением по нефтяной политике, которое привело к не просчитанному кризису. Однако источники Bloomberg настаивают – Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого обходится стране.