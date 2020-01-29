Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?

Четвертая промышленная революция делает обрабатывающую промышленность локомотивом прогрессивных структурных преобразований. Экспансия национальной обрабатывающей промышленности на экспортные рынки является условием ее прогрессивного развития, ибо внутренний рынок даже самых больших экономик является узким для проявления конкурентных преимуществ промышленного комплекса.

Задачи нацпроектов

В паспорте нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», принятом в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» содержатся следующие показатели.

Во-первых, формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не менее 20% ВВП.

Во-вторых, достижение объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год. Здесь речь идет о продукции машиностроения в объеме $50 млрд и продукции агропромышленного комплекса – $45 млрд долл. США в г., а также объёма экспорта оказываемых услуг - $100 млрд в год.

Но, как показали результаты исследования, проведенного в Финуниверситете при Правительстве РФ, представленные в документах показатели, характеризующие экспортную конкурентоспособность, не унифицированы, а в отдельных случаях характеризуются разрозненностью и разными значениями пороговых значений или критериев оценивания.

Индексы и показатели

Еще в 1965 году B. Balassa был предложен индекс выявленного сравнительного преимущества (RCA) для выявления торговых преимуществ страны в отношении промышленной продукции.

RCA рассчитывается как отношение удельного веса экспорта готовой продукции по определенному виду в общем объеме экспорта страны к удельному весу того же вида продукции в мировом объеме экспорта.

Значение индекса свыше единицы свидетельствует о наличии конкурентного преимущества страны в производстве данного вида продукции.

С учетом происходящей сегодня Четвертой промышленной революции, на наш взгляд, универсальным и отражающим итоговые научно-технологические конкурентные преимущества обрабатывающей промышленности России может стать показатель «Доля экспорта обрабатывающей промышленности страны, используемая в целях конечного потребления домохозяйствами и в качестве капитального имущества (средств производства – capital goods)».

Или же можно использовать показатель «конечное потребление экспорта продукции обрабатывающей промышленности», который отражается в статистической базе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В соответствии с принятой в 2011 годы в ОЭСР новой методологией статистического учета международной торговли экспорт каждой страны-участницы измеряется по множеству показателей, в том числе по назначению конечного использования.

Конечное потребление экспорта

Показатель «конечное потребление экспорта продукции обрабатывающей промышленности» применяется как универсальный измеритель конкурентоспособности национальной обрабатывающей промышленности.

И этому есть ряд обоснований.

Экспорт продукции обрабатывающей промышленности - признак её конкурентоспособности, поскольку он является итогом научно-технологических, организационных, финансовых и прочих усилий корпораций страны базирования.

Конечное использование промышленного экспорта потребителями-домохозяйствами и промышленными потребителями капитальных товаров (средств производства) отличаются наиболее высокими требованиями к качеству и эксплуатационным характеристикам.

Любая продукция обрабатывающей промышленности конечного назначения – результат построения длительных цепочек создания добавленной стоимости, которые давно носят интернациональный характер.

Однако крупнейшие промышленные концерны всегда стремятся сохранить финальную сборку конечной продукции на территории своей страны, остаться системными интеграторами по выпуску конечной продукции.

Поэтому экспорт продукции конечного назначения - признак высочайших научно-технических и организационно-управленческих преимуществ страны, из которой осуществляется данный экспорт.

И здесь неважно, кто именно является экспортером - национальные по происхождению компании или иностранные компании, выбравшие территорию данной страны для финальной сборки.

Глобальные цепочки стоимости

Мир вступает в длительную циклическую фазу протекционизма, деглобализации и реорганизации. Глобальные цепочки стоимости (ГЦС) уже подвергаются сжатию, упрощению и реструктуризации.

Разветвленные и протяженные ГЦС - отличительные черты пятого технологического уклада и третьей промышленной революции (1970-2010 годов) –– перестают быть главным вектором наращивания конкурентных преимуществ промышленных компаний.

Решоринг и реиндустриализация в США при Трампе и до него сопровождаются процессами сжатия ГЦС даже в ущерб рентабельности. Поэтому экспорт продукции промежуточного назначения из данной страны теряет свое значение в качестве индикатора успешности промышленного развития.

Еще 20-30 лет назад промышленное развитие страны могло удачно осуществляться за счет ее встраивания в ГЦС в роли производителя отдельных узлов и комплектующих, а сегодня промышленные ТНК неохотно идут на дробление своих технологических цепочек все больше задумываются о свертывании разбросанных по всему миру технологических производств.

Оставаться промышленно развитой страной за счет сосредоточения на своей территории системно не связанных элементов разнородных ГЦС, выпускающих продукцию промежуточного назначения, уже невозможно.

Российский экспорт

Для России остается нерешенной проблемой задача диверсификации производимой и экспортируемой продукции обрабатывающей промышленности.

Хорошо известны данные о сырьевой специализации России на мировом рынке, о низкой доле машин и оборудования в экспортных поставках. Так что не имеет особого смысла оперировать категориями общего российского экспорта, сравнивать его общую структуру со структурой экспорта развитых стран.

Минпромторг РФ еще в октябре 2018 года официально заявил о новом векторе промышленной политики – экспортноориентированном импортозамещении.

Отмечалось, что в условиях ограниченности внутреннего рынка на первый план выходит экспортная направленность инвестиционных проектов в промышленности, а дальнейшее углубление процессов локализации может осуществляться только на базе экспорта.

Проекты, изначально ориентированные на внешние рынки и производство глобально конкурентоспособной продукции, станут приоритетным направлением господдержки.

Мировые конкуренты

Существует несколько групп стран, которые являются крупнейшими экспортерами продукции обрабатывающих производств:

Во-первых, это ядро континентальной Европы или «Каролингское ядро». Его образуют наиболее промышленно-развитые страны «старой» Европы, традиционные экспортеры машино-технической продукции.

Италия и Франция показывают наибольшие значения показателей экспорта обрабатывающей промышленности конечного назначения. Практически все «каролинги» в последнее время неплохо выросли. Германия стабильна. И в целом, этот регион после Китая лидирует в мире, уверенно наращивает конкурентные промышленные преимущества

Во-вторых, это наиболее промышленно-развитые страны Центральной и Восточной Европы, которые традиционно имели глубокие культурные и технологические связи со «старой» Европой.

В этой «периферии Каролингов» Польша как быстроразвивающаяся успешная экономика демонстрирует уверенный непрерывный рост выбранного показателя с 39 до 43,Чехия и Словения стабильны.

В-третьих, это страны англо-саксонской культуры, которые сегодня в целом показывают меньшее, чем в континентально-европейских странах значение избранного показателя конкурентоспособности.

Правда, Австралия и Канада показали заметное увеличение. Однако этому есть вполне понятное объяснение. Континентально-европейские страны традиционно обладают тесными экспортными связями и продуктовой специализацией в рамках ЕС. Поэтому высокое значение конечного экспорта у них связано не только с хорошим качеством продукции, но и с факторами внутриевропейской специализации и интеграции.

Еще один фактор отставания англо-саксов связан с особой популярностью постиндустриальной экономики, развитием сферы услуг в ущерб реальному сектору экономики и обрабатывающей промышленности.

В-четвертых, это Япония и Южная Корея, которые несмотря на устоявшиеся представления о развитой обрабатывающей промышленности, демонстрируют в целом худшие показатели чем англосаксы, и заметную отрицательную динамику за последние 8 лет.

В-пятых, это промышленный гигант Китай. Он показывал в 2011 году рекордную среди всех стран долю в 46%, а сегодня понизил показатель до 44%, но остался наиболее конкурентоспособным экспортером продукции конечного назначения. Мировая промышленная фабрика возможно испытывает последствия наметившейся ломки системы мирового разделения труда, торгово-валютных войн и вывода части сборочных производств с ее территории.

Российские темпы

Россия на целый порядок уступает всем основным конкурентам, зато может похвастаться чемпионскими темпами наращивания показателя - с 2 до 7%!

Поскольку данный рост совпадает с периодом санкций и политикой импортозамещения в России, остается предположить, что оба фактора положительно сказываются на долгосрочной конкурентоспособности промышленности России.

Это наглядно демонстрируют отрасли сельскохозяйственного машиностроения, которые стали бенефициарами государственной поддержки и международных санкций в последние годы.

В 2018 году предприятия сельхозмаша увеличили объёмы поставок на внешний рынок на 40% – до 11 млрд рублей. И на сегодняшний день российские комбайны занимают порядка 15% глобального рынка, а энергонасыщенные трактора - до 25%.

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