«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу

Главный итог первой за три года встречи в «нормандском формате» – принятие коммюнике, в котором утверждается приверженность сторон Минским соглашением и требование признать особый статус отдельных районов Донбасской и Луганской областей (нынешних ДНР и ЛНР). Также в Париже состоялась первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Химии между лидерами не произошло – по словам Зеленского, у его российского коллеги другая «природная биомеханика».

До чего договорились

Прорыва в Париже не произошло, но на него в России и не рассчитывали. В итоговом коммюнике обозначены три пункта:

«Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта»;

«Меры по реализации политических положений Минских соглашений»;

«Продолжение».

Минские соглашение, согласно документу, останутся базисом и лягут в основу дальнейшей работы в «нормандском формате». При этом подчеркивается, что все участники заинтересованы в предоставлении Донбассу особого статуса в рамках законодательства Украины. Само же украинское законодательство должно быть изменено согласно «формуле Штайнмайера».

К концу марта 2020 года стороны договорились развести силы дополнительно в 3-х пунктах. До конца 2019 года должно произойти полное прекращение огня, а также до 31 декабря все удерживаемые лица должны быть обменены «всех на всех» с последующим допуском к ним представителей Красного Креста.

Следующая встреча анонсирована через 4-е месяца в Берлине и будет посвящена организации местных выборов в Донбассе.

Стишок от Путина

В целом, договоренности, которые были достигнуты во время саммита «нормандской четверки», говорят о том, что по вопросу ситуации в Донбассе наступило «потепление» – об этом на итоговой пресс-конференции объявил глава РФ Владимир Путин.

«Есть ли какое-то потепление? Думаю, да. Уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы также добились развода сил в трех точках. По многим вопросам мы достигли прогресса», – сказал российский лидер.

Говорил Путин и о стоимости газа для промышленных потребителей Украины (об этом речь шла на двухсторонней встрече и даже была достигнута принципиальная договоренность, согласно которой Украина получит газом присужденные ей в Стокгольмском арбитражном суде 3 млрд долларов, но Зеленский, по информации СМИ, попросил не разглашать информацию о сделке до согласования мелких деталей). По словам Путина, цена может быть на 25% дешевле для украинской промышленности. Но при условии: Москва и Киев договорятся о «совместной честной работе».

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», – цитирует РБК Путина.

«Ничья» от Зеленского

По словам главы Украины Владимира Зеленского, саммит «Нормандской четверки» с участием Украины, России, Германии и Франции закончилась условной «ничьей».

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», – отметил он по итогам встречи.

По словам Зеленского, с Путиным трудно договариваться, потому что он скрупулезно разбирает каждый вопрос, вплоть до значения отдельных слов. В том числе поэтому их встреча вместо запланированных 20 минут продлилась час, а все переговоры в целом – около восьми часов.

«Разбирает этот вопрос на детали… и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. То есть это сложно», – сказал Зеленский,

Украинский лидер добавил, что он «другой человек: раз-раз и договорились», у Путина же, по его словам, иная «природная биомеханика».