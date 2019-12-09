Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ДЕК, 15:49 МСК
USD (ЦБ)    63,7244
EUR (ЦБ)    70,5047

09 ДЕК, 15:49 МСК
USD (ЦБ)    63,7244
EUR (ЦБ)    70,5047
﻿

Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»

9 Декабря 2019 110 0 Политика
Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»

«Нормандская четверка» после 3-летнего перерыва соберется сегодня в Париже. Россия, Украина, Франция и Германия обсудят урегулирование ситуации в Донбассе, в частности его особый статус, передачу контроля над границей Киеву и проведение в регионе выборов. Главной новостью саммита ожидаемо станет встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Разрешения конфликта не будет

Москва сохраняет жесткую позицию и приверженность минским соглашениям, сообщил «Коммерсанту» участник подготовки к саммиту. По его словам, у российской стороны нет никакого желания что-то адаптировать или менять в порядке действий, который был ранее принят.

Кремль рассчитывает, что найдет поддержку в вопросе безальтернативности соглашений у Парижа и Берлина. Для этого Путин собирается лично встретиться с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

Россия не готова идти на уступки. В частности в Кремле считают, что досрочные выборы в Донбассе нельзя совмещать с очередными выборами на Украине. Поскольку это будет отходом от минских соглашений.

По словам источников «Коммерсанта», Кремль готов выстраивать отношения с Украиной так же, как они выстраиваются с Грузией после 2008 года. Как такого ждать разрешения конфликта не стоит. Однако двухсторонние связи Москвы и Киева все же сохранятся. В Кремле надеются на сотрудничество в экономической сфере.

Встреча Путина с Зеленским

Саммит в Париже будет иметь не практический, а медийный успех – на нем состоится первая встреча Владимира Путина и нового президента Украины Владимира Зеленского. Спекулируя на этой теме, украинская оппозиция потребовала от Зеленского не капитулировать перед Россией и не пересекать «красные линии».

Бывший президент Петр Порошенко даже дал советы по тому, как следует себя вести с Путиным и не купиться на его «кэгэбэшные» трюки. Среди прочего он призвал не оставаться с Путиным тет-а-тет в комнате, перепроверять все заявления, начинающиеся с оборота «как мы говорили ранее», а также перепроверять текст документов на русском языке, поскольку в нем могут содержаться неприемлемые в английском аналоге формулировки.

Дипломаты заранее обозначили, что встреча Путина и Зеленского будет короткой. По информации «Интерфакса», разговор двух президентов состоится после переговоров «четверки». Видимо, Путина будут «торопить» запланированные встречи визави с главами ФРГ и Франции – Меркель и Макроном.

 

 

Достичь реальных результатов

Хотя эксперты и политологи ничего не ждут от саммита, само его проведение – уже тянет на прорыв в процессе мирного урегулирования на Донбассе. 9 декабря может стать рубежом, отмечает ТАСС, поскольку Киев откладывал многие важные решения на время после саммита.

Так, например, депутаты Рады пока приостановили обсуждения, связанные с особым статусом Донбасса, и ждут решений, которые будут приняты «нормандской четверкой».

По признанию президента Украины Владимира Зеленского, он очень серьезно готовился к саммиту в Париже. Он сказал, что хочет достичь «реальных результатов». О том, что Киев готов к «разумному компромиссу» и стремится «привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят», говорил и глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Однако проект итогового документа согласован задолго до саммита. В нем, по словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Москву все устраивает и она не даст его пересмотреть, поскольку документ написан «в русле минских соглашений». Собственно, условием согласия Москвы на саммит было не дать Украине в рамках него выйти за рамки соглашений.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат

Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат
Экономика

Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась

Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась
Политика 1

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?
Бизнес и психология

К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре

К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре
События и факты

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения

В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали

В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали

В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей

В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей

Новости дня

15:48 Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
15:13 Болгария подготовилась к приему газа из "Турецкого потока" Болгария подготовилась к приему газа из "Турецкого потока"
13:56 В России хотят запретить взыскание долгов с пенсий В России хотят запретить взыскание долгов с пенсий
13:03 Российскую ядерную триаду усилили новыми самолетами Российскую ядерную триаду усилили новыми самолетами
12:15 Греция отказалась выдать Винника Франции и США Греция отказалась выдать Винника Франции и США
11:29 В Париже пройдет отдельная встреча Путина и Зеленского В Париже пройдет отдельная встреча Путина и Зеленского
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:28 Россия придерживается жесткой позиции перед нормандским саммитом Россия придерживается жесткой позиции перед нормандским саммитом

Узнай, страна!

14:44 В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter