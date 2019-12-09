Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»

«Нормандская четверка» после 3-летнего перерыва соберется сегодня в Париже. Россия, Украина, Франция и Германия обсудят урегулирование ситуации в Донбассе, в частности его особый статус, передачу контроля над границей Киеву и проведение в регионе выборов. Главной новостью саммита ожидаемо станет встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Разрешения конфликта не будет

Москва сохраняет жесткую позицию и приверженность минским соглашениям, сообщил «Коммерсанту» участник подготовки к саммиту. По его словам, у российской стороны нет никакого желания что-то адаптировать или менять в порядке действий, который был ранее принят.

Кремль рассчитывает, что найдет поддержку в вопросе безальтернативности соглашений у Парижа и Берлина. Для этого Путин собирается лично встретиться с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

Россия не готова идти на уступки. В частности в Кремле считают, что досрочные выборы в Донбассе нельзя совмещать с очередными выборами на Украине. Поскольку это будет отходом от минских соглашений.

По словам источников «Коммерсанта», Кремль готов выстраивать отношения с Украиной так же, как они выстраиваются с Грузией после 2008 года. Как такого ждать разрешения конфликта не стоит. Однако двухсторонние связи Москвы и Киева все же сохранятся. В Кремле надеются на сотрудничество в экономической сфере.

Встреча Путина с Зеленским

Саммит в Париже будет иметь не практический, а медийный успех – на нем состоится первая встреча Владимира Путина и нового президента Украины Владимира Зеленского. Спекулируя на этой теме, украинская оппозиция потребовала от Зеленского не капитулировать перед Россией и не пересекать «красные линии».

Бывший президент Петр Порошенко даже дал советы по тому, как следует себя вести с Путиным и не купиться на его «кэгэбэшные» трюки. Среди прочего он призвал не оставаться с Путиным тет-а-тет в комнате, перепроверять все заявления, начинающиеся с оборота «как мы говорили ранее», а также перепроверять текст документов на русском языке, поскольку в нем могут содержаться неприемлемые в английском аналоге формулировки.

Дипломаты заранее обозначили, что встреча Путина и Зеленского будет короткой. По информации «Интерфакса», разговор двух президентов состоится после переговоров «четверки». Видимо, Путина будут «торопить» запланированные встречи визави с главами ФРГ и Франции – Меркель и Макроном.

Достичь реальных результатов

Хотя эксперты и политологи ничего не ждут от саммита, само его проведение – уже тянет на прорыв в процессе мирного урегулирования на Донбассе. 9 декабря может стать рубежом, отмечает ТАСС, поскольку Киев откладывал многие важные решения на время после саммита.

Так, например, депутаты Рады пока приостановили обсуждения, связанные с особым статусом Донбасса, и ждут решений, которые будут приняты «нормандской четверкой».

По признанию президента Украины Владимира Зеленского, он очень серьезно готовился к саммиту в Париже. Он сказал, что хочет достичь «реальных результатов». О том, что Киев готов к «разумному компромиссу» и стремится «привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят», говорил и глава МИД Украины Вадим Пристайко.