Путин одобрил контрсанкции, Вексельберг потерял миллиард евро и другие новости вторника

Владимир Путин подписал закон «о контрсанкциях». Он вводится в ответ «на недружественные в отношении РФ действия» со стороны США и ряда других государств. Перечень конкретных ограничительных мер будет устанавливать правительство. Однако они не будут касаться жизненно необходимых товаров, например, лекарств, которые не производятся на территории нашей страны. Также допускается ввоз гражданами «санкционных» товаров для личного пользования.

В Швейцарии на личных счетах Виктора Вексельберга, попавшего в «санкционный список США», заблокировано около одного миллиарда долларов, передает «РБК». Дальнейшая судьба этих денег пока неизвестна.

Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес бизнесмена Евгения Пригожина в связи с его влиянием на выборы США, показывают, «насколько низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере» Запада». Он добавил: «Я прошу вас делать разницу между правительством Российской Федерации, российским государством, российскими гражданами или какими-то юридическими лицами». Ранее сам Пригожин заявлял, что ни одна из его компаний «не связана с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы».

Депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму якобы есть серьезные проблемы с водоснабжением. Это, по его словам, произошло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, по которому вода из Днепра доставлялась на полуостров. Джемилев добавил, что возникшая ситуация привела к тяжелому кризису в сельском хозяйстве Крыма и что Украина не собирается обсуждать с Россией вопросы водоснабжения полуострова.

Иран объявил, что сегодня он начинает увеличивать мощности по обогащению урана. Это заявление последовало в ответ на выход США из так называемой «ядерной сделки». Америка уже заявила, что она готовит «жесточайшие санкции в истории» и применит их, если Тегеран не выполнит ее условия. После этого Иран выдвинул встречные требования.

В Москве подвели итоги работы в 2017 году Международной Академии менеджмента и обсудили стратегии экономического развития России. Эта организация объединяет 370 ученых и практиков из 24 стран мира. В рамках мероприятия была проведена конференция «Менеджмент в условиях цифровой трансформации экономики и общества». Тон дискуссии задал президент Международной Академии менеджмента, доктор экономических наук Владимир Щербаков. Он сказал, что «перед Россией стоит сложнейшая задача - за короткий срок войти в пятерку самых развитых экономик мира. Мы должны понять, что конкретно нужно для этого сделать и чем наша Академия может сегодня помочь в сфере управления предприятиями, рынками, регионами страны».