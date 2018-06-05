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ИЗМИР

На Собрании Международной Академии менеджмента обсудили стратегии экономического развития России

5 Июня 2018 1701 0 Тренды События и факты
На Собрании Международной Академии менеджмента обсудили стратегии экономического развития России

В Москве подвели итоги работы в 2017 году организации, которая объединяет 370 ученых и практиков из 24 стран мира, и провели конференцию «Менеджмент в условиях цифровой трансформации экономики и общества».

Союз общественных объединений Международная Академия менеджмента (МАМ) образован в 1996 году и по сей день остаётся площадкой для встреч и общения экспертов и практиков управления и бизнеса.

В видеоотчете было отмечено, что в 2017 году продолжилась работа постоянно действующего круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI веке», выпуск сборника научных трудов МАМ. Особое внимание уделялось просветительским проектам - публичным лекциям для студентов и школьников в «Школе экономиста», работе с одаренными детьми в формате семинаров и круглых столов. На новый уровень вышел конкурс «Менеджер года», который Международная Академия менеджмента проводит уже два десятка лет совместно с Вольным экономическим обществом России при поддержке Совета Федерации.

На общем Собрании выбрали новых академиков и членов-корреспондентов МАМ, а также решили внести изменения в название организации. Теперь оно более полно соответствует характеру деятельности - «Союз экспертов в области управления «Международная Академии менеджмента».

Эксперты - известные российские ученые, экономисты, руководители крупных успешных предприятий - в ходе научно-практической конференции высказали свои мнения о том, как страна может совершить прорыв в будущее.

Тон дискуссии по теме «Менеджмент в условиях цифровой трансформации экономики и общества» задал президент Международной Академии менеджмента, доктор экономических наук Владимир Щербаков.

«Перед Россией стоит сложнейшая задача - за короткий срок войти в пятерку самых развитых экономик мира. Мы должны понять, что конкретно нужно для этого сделать и чем наша Академия может сегодня помочь в сфере управления предприятиями, рынками, регионами страны», - отметил профессор Щербаков, - Сегодня почти 27 трлн рублей числятся на балансах предприятий. Нужно разобраться, почему эти деньги не инвестируются. Меняется весь технологический уклад и нужно четко понимать, в производство какой продукции инвестировать».

Эксперты представили самые разные взгляды на цифровую экономику и ее развитие в нашей стране.

«Произвести мы можем и даже эффективно. Но кто у нас это купит? Механизм управления любым предприятием в мире с прошлого века держится на двух китах - где взять дешевые деньги на производство и кто даст кредиты потребителям на покупку произведенного товара, - отметил в своем выступлении Михаил Хазин, президент Фонда экономических исследований, - Мировая экономика «закредитована», спрос падает, старая модель управления не работает. Нужны новые модели, механизм воспроизводства реального сектора экономики, иначе всех нас ждет новая «великая депрессия».

Заведующий отделом нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша Георгий Малинецкий накануне конференции встретился с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым и транслировал его мнение: цифровая экономика - это, прежде всего, собственное производство компьютеров. Здесь речь идет не только об экономике, но и национальной безопасности России.

«Почти 90 процентов возможностей оружия определяет электроника, которая в него «зашита». А у нас нет до сих пор элементной базы, - отметил Георгий Малинецкий, - Робототехника родилась в России, в нашем институте. И что же? Сегодня в мире на 10 тысяч работающих приходится 69 роботов, а в России - всего два».

Профессор Елена Ведута, заведующая кафедрой экономической политики МГУ, считает необходимым развивать экономическую кибернетику, чтобы преодолеть угрозу «цифровой диктатуры». Она представила разработанную российскими учеными динамическую модель межотраслевого и межсекторного баланса, которая позволяет на одной информационной платформе обеспечить взаимодействие поставщиков и потребителей, обеспечить пропорциональное развитие экономики в соответствии с потребностями общества.

Эта модель получила поддержку других ученых и практиков, которые также считают главным найти баланс экономических интересов бизнеса, государства и граждан.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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