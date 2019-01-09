Путин обеспечил газом Калининград, в России разрабатывают ракету «Калибр» и другие новости среды

Обвал на фондовых рынках мира произошел во время рождественских каникул. Ситуация напоминает то, что происходило в разгар Великой депрессии в 1931 году. Так в США лидерами падения стали компании, всегда олицетворявшие мощь американской экономики. Акции General Motors подешевели на треть, акции General Electric потеряли две трети своей стоимости. Эти же тенденции наблюдаются и в сфере IT-бизнеса. Так Facebook обесценился почти вдвое. Аналитики предупреждают: мир может оказаться на пороге глобального кризиса. Тем более что эпицентр негативных тенденций расположен в самой крупной экономике мира – американской. Что случится в итоге, и как это может сказаться на российской экономике – предсказать сложно. Ясно одно – не поздоровится никому. Ведь падение мировой экономики неизбежно вызовет кардинальное снижение потребления нефти.

Владимир Путин высоко оценил развитие газотранспортной структуры в Калининградской области, передает ТАСС. Это, прежде всего, относится к вводу в строй плавучего хранилища с регазификационной установкой, которая, по словам президента, сведет на нет все транзитные риски. Президент подчеркнул, что различие в цене трубного газа и СПГ не ляжет на плечи потребителей. Путин обратил особое внимание на то, что было уделено значительное внимание строительству электросетей. Уже, отметил он, введено в действие две электростанции, третья готова к вводу в первом квартале 2019 года, четвертая будет введена в 2020 году. Это позволит решить все энергетические проблемы самого западного региона России.

Работы по созданию новейшей крылатой ракеты морского базирования «Калибр-М» ведутся в России. Ее дальность полета составит 4,5 тыс. километров, сообщает ТАСС. Предполагается, что ракета поступит на вооружение к 2027 году. Вес ее боевой части приблизится к одной тонне. Ракета предназначается для поражения наземных целей, она будет способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Около 100 километров новых дорог строят ежегодно в Москве, передает РИА Новости. С 2011 года было введено в эксплуатацию 820 километров магистралей. Протяженность дорожной сети столицы выросла за это время на 19%. Темп дорожного строительства – 100 километров в год, сохраниться в течение последующих 5 лет.

Вымирание динозавров произошло из-за падения на Землю гигантского астероида. Эта гипотеза нашла свое подтверждение в работе американских ученых, которые смоделировали последствия этого катаклизма. Диаметр астероида равнялся 14 километрам. Его падение в Мексиканском заливе привело к возникновению гигантского цунами, высота первой волны которого составила 1,5 километра. Кроме того, произошел выброс в атмосферу огромного количества пыли, что на долгое время оставило планету без солнечного света. Ученые сравнили силу этого цунами с катастрофой 2004 года в Индийском океане, когда цунами привело к гибели более 200 тыс. человек. Оказалось, что сила древнего цунами была в несколько тысяч раз больше.