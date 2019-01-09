Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ЯНВ, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    67,0795
EUR (ЦБ)    79,4605

09 ЯНВ, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    67,0795
EUR (ЦБ)    79,4605

Путин обеспечил газом Калининград, в России разрабатывают ракету «Калибр» и другие новости среды

9 Января 2019 769 0 События и факты
Путин обеспечил газом Калининград, в России разрабатывают ракету «Калибр» и другие новости среды

Обвал на фондовых рынках мира произошел во время рождественских каникул. Ситуация напоминает то, что происходило в разгар Великой депрессии в 1931 году. Так в США лидерами падения стали компании, всегда олицетворявшие мощь американской экономики. Акции General Motors подешевели на треть, акции General Electric потеряли две трети своей стоимости. Эти же тенденции наблюдаются и в сфере IT-бизнеса. Так Facebook обесценился почти вдвое. Аналитики предупреждают: мир может оказаться на пороге глобального кризиса. Тем более что эпицентр негативных тенденций расположен в самой крупной экономике мира – американской. Что случится в итоге, и как это может сказаться на российской экономике – предсказать сложно. Ясно одно – не поздоровится никому. Ведь падение мировой экономики неизбежно вызовет кардинальное снижение потребления нефти.

Владимир Путин высоко оценил развитие газотранспортной структуры в Калининградской области, передает ТАСС. Это, прежде всего, относится к вводу в строй плавучего хранилища с регазификационной установкой, которая, по словам президента, сведет на нет все транзитные риски. Президент подчеркнул, что различие в цене трубного газа и СПГ не ляжет на плечи потребителей. Путин обратил особое внимание на то, что было уделено значительное внимание строительству электросетей. Уже, отметил он, введено в действие две электростанции, третья готова к вводу в первом квартале 2019 года, четвертая будет введена в 2020 году. Это позволит решить все энергетические проблемы самого западного региона России.

Работы по созданию новейшей крылатой ракеты морского базирования «Калибр-М» ведутся в России. Ее дальность полета составит 4,5 тыс. километров, сообщает ТАСС. Предполагается, что ракета поступит на вооружение к 2027 году. Вес ее боевой части приблизится к одной тонне. Ракета предназначается для поражения наземных целей, она будет способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Около 100 километров новых дорог строят ежегодно в Москве, передает РИА Новости. С 2011 года было введено в эксплуатацию 820 километров магистралей. Протяженность дорожной сети столицы выросла за это время на 19%. Темп дорожного строительства – 100 километров в год, сохраниться в течение последующих 5 лет.

Вымирание динозавров произошло из-за падения на Землю гигантского астероида. Эта гипотеза нашла свое подтверждение в работе американских ученых, которые смоделировали последствия этого катаклизма. Диаметр астероида равнялся 14 километрам. Его падение в Мексиканском заливе привело к возникновению гигантского цунами, высота первой волны которого составила 1,5 километра. Кроме того, произошел выброс в атмосферу огромного количества пыли, что на долгое время оставило планету без солнечного света. Ученые сравнили силу этого цунами с катастрофой 2004 года в Индийском океане, когда цунами привело к гибели более 200 тыс. человек. Оказалось, что сила древнего цунами была в несколько тысяч раз больше.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей

Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей

В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

ООО "Валдайская косметика" стало первым резидентом ТОСЭР "Угловка"

ООО

Новости СМИ

Новости дня

12:45 Рябков выразил сомнение по поводу того, что США полностью уйдут из Сирии Рябков выразил сомнение по поводу того, что США полностью уйдут из Сирии
Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы
Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы
12:24 В Москву прибыл помощник главы МИД Ирана
12:03 Бывший глава ЦРУ заявил, что Путин – это «самый большой подарок» для НАТО Бывший глава ЦРУ заявил, что Путин – это «самый большой подарок» для НАТО
11:29 В США прошли испытания гиперзвуковых снарядов В США прошли испытания гиперзвуковых снарядов
11:06 В России подорожала техника Apple и Samsung В России подорожала техника Apple и Samsung
10:38 Топилин заявил о предстоящем росте зарплат бюджетников Топилин заявил о предстоящем росте зарплат бюджетников
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:08 Глава Польской церкви отказался называть Епифания священником Глава Польской церкви отказался называть Епифания священником

Узнай, страна!

10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:55 Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей
28 ДЕК, 11:59 ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации? ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?
28 ДЕК, 11:29 ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов? ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter