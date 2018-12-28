Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

«Падение цен акций возможно, но ничто,

что походило бы на крах, нам не грозит».

И.Фишер, 1929 г., накануне Великой Депрессии.

Факты упрямая вещь: примерно каждые 10 лет в капиталистической экономике происходят кризисы: 1998, 2008, далее? Нынешний кризис, который начнется все равно, прогнозируют и ждут давно. Такого не было ни в 1929, ни в 2008 году. Нуриэль Рубини предрекал новый кризис еще в 2014-м, но по его новой версии волна кризиса накроет нас через два года. После кризиса 2008 года рынок США восстановился, достигнув средних уровней 2000-х годов. С этого времени до января 2018 Dow Jones достиг максимального уровня – около 26 000, взлетев за 8 лет примерно в 2,5 раза! Нынешний практически непрерывный рост – один из самых длинных в истории фондового рынка США. Для сравнения: за период с начала 1928-го по сентябрь 1929 года индекс Dow Jones вырос с уровня 190 по 382, т.е. почти в два раза. При этом, ралли перед кризисом 2008-го были куда скромнее: рост с уровня 10 000 (сентябрь 2005) до максимума июля 2007 около 13 000 составил всего 1,3 раза.

Будущее не знает никто, но технический анализ свидетельствует о значительной вероятности продолжения падения рынка акций и развития кризисной ситуации. Сейчас характер падения индекса сопоставим с периодом 2008 г. (график с сайта https://ru.tradingview.com)

Существует классическая схема стадий биржевого пузыря: корреляция очень близка. Вероятнее всего, мы находимся в стадии сдувания пузыря: максимум пройден. Но, по мнению Михаила Хазина, это еще не обвал, а, по мнению Сергея Блинова, – коррекция.

Ниже приведены графики циклов 2008 и 1929 г.

Итак, пузырь надо сдуть. И тогда в 1929 году его также сдули. ФРС прекрасно понимает, что рост ставки всегда ведет к кризису. В канун краха 1929-го за период январь – июль 1928 года ФРС подняла ставку с 3,5 до 5%, что делалось для борьбы с перегревом рынка. Темпы роста денежной массы замедлялись. Так же для «борьбы» с «перегревом» А. Гринспен стал «постепенно» повышать ставку с 1% на середину 2004 года до 5,25% к лету 2006-го, в результате процентные расходы заемщиков резко выросли.

Известен конфликт между Председателем ФРС Джеромом Пауэллом и Президентом Трампом, который считает, что в нынешних условиях ставку повышать нельзя. 17 декабря Президент написал в Твиттере: «Невероятно, что при таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает – с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок. Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр».

Но нужно понимать, что у ФРС и Президента разные задачи. Трамп понимает, куда идет рост ставки: ему не хочется разгребать завалы кризиса. 20 ноября, говоря о причинах падения рынка, Трамп назвал ФРС «самой большой проблемой из всех проблем». Однако затем Трамп заявил о своем доверии ФРС и Минфину. Известно, что руководитель ФРС имеет ведущий вес в определении условий экономики и финансов.

Надо сказать, что сдувают аккуратно. Но с октября технический анализ показывает четкий тренд вниз (график), длящийся чуть менее 90 дней. После решения ФРС (19.12) рынок пошел вниз. И 4 сессии, день за днем, торги были в красной зоне. Достаточно большая коррекция рынка была с 26 января по 8 февраля 2018 года, когда рынок просел на 10%, но сейчас градиент падения намного сильнее. С начала декабря рынок ушел почти на 16%, и с 13 по 24 декабря торги шли с падением. Рынок вернулся на уровень октября 2017 года!!!

Уничтожение такой огромной стоимости (около 5 трлн долларов) обязательно вызовет эффект. Могут начаться проблемы с кредитами под залог акций, что будет стимулировать продажи (margin call). Инвестиционные банки, фонды, компании будут терять активы и капитал и далее – эффект домино.

Интересно, что такая ситуация сложилась именно накануне празднования католического Рождества, хотя обычно в этот период акции растут.

Ситуация сложная, слишком много факторов идут против роста рынка: рост ставки, бюджетный кризис, рост доходности госбумаг, превышение доходности коротких госбумаг США над длинными, торговые войны. По всей видимости, произошел перелом психологии инвестора. Индикатор технического анализа сейчас дает четкий сигнал: «активно продавать»! Что заставит покупать в длинную позицию сейчас акции, перспектива владения которыми непонятна?

Рынок часто коррелирует с ценами на нефть, последняя падала, сейчас наметился прирост, если нефть существенно пойдет вверх, рынок может развернуться. 26 декабря так и произошло, Dow Jones отыграл почти 5%. Также значимым явилось примирение Трампа и ФРС.

Несмотря на то, что ситуация на рынке сложная, анализа информации не так много, мало публикаций с техническим анализом. Известно, что в канун кризиса аналитики обычно дают завышенные прогнозы – так было в 2008 году. На сайте www.zerohedge.com показано, что сейчас разница между прогнозами на конец года и реальным рынком оказалась самой большой.

По мнению бывшего главы ФРС А. Гринспена, бычий рынок завершен: «Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством».

Что может поднять рынок? Гипотетически только отмена решения ФРС, которое маловероятно. Либо интервенции с целью поддержать рынок, однако это вряд ли даст долгосрочный тренд на рост.

Происходящее говорит о глубочайшем системном тупике мировой капиталистической системы и, в первую очередь, ее флагмана – США. После кризиса 2008-го ФРС осуществляла выкуп активов, QE и т.д., но это реально привело к раздутию нового пузыря. Также и до кризиса 2008-го экономика получила драйвер в лице развития жилищного строительства за счет сверхнизких ставок и распространения ипотеки на неплатежеспособные слои населения. В итоге это вызвало огромный пузырь на рынке недвижимости и сравнительно меньший – на фондовом рынке. Что дальше? Новый цикл снижения ставок и новый пузырь и так до бесконечности? Перед кризисом 2008-го американцы доверяли рынку акций меньше, но считали, что недвижимость упасть не может, но после 2008 доверие к рынку акций снизилось еще более.

Мировая экономика связана. Китайский рынок – индекс CSI 300 в этом году упал примерно на 30% с максимума января 2018 года. Японский индекс NIKKEI 225 с максимума сентября снизился на 17%. Нисходящий тренд показывает английский рынок FTSE 100: с максимума мая – на 14%. Немецкий DAX с мая потерял 19%. Французский CAC 40 c мая упал на 17% и т.д.

Рублевый индекс московской биржи выглядит лучше и с максимума октября снизился только на 6%. Ситуация смягчается тем, что в связи с санкциями значительная часть горячих денег выведена. Хотя проблема иностранных инвестиций в ОФЗ существует. Мы очень сильно зависим от цен на нефть, которая достаточно сильно падает и в случае кризиса может упасть еще ниже. Это же касается и прочих сырьевых товаров. Замедление мировой экономики, связанное с торговыми войнами, нам на руку. Следующий 2019 год, возможно, будет не простым. Велика вероятность дальнейшего роста ставки ЦБ, ослабление курса рубля и рост инфляции, и тогда все результаты политики таргетирования будут означать сизифов труд. Цикл начнется снова. Глава ЦБ (на всякий случай) уже сказала о возможном росте инфляции в следующем году. Так называемый профицит, которым так гордиться наше руководство, тоже фактически создается как запас на следующий кризис, который ими прогнозируется. Сюда же относятся попытки собрать больше налогов и пенсионная реформа.

ФРС использует долларовый цикл в своих целях. На стадии низких ставок мировая экономика растет, цены на сырье – также, и третьи страны могут влезать в долларовые долги, которые при инверсии цикла – росте ставки и сжатия долларовой массы превращаются в проблему. Государства и национальные компании испытывают проблемы, транснациональные компании скупают активы, а МВФ получает новых рабов, повязанных долгами.

Наступающий кризис, возможно, будет переломным в современной истории России и приведет к формированию новой модели экономической политики.