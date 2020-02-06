Пошли на «Прорыв». Модернизированный российский танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Об успешном завершении государственных испытаний новейшего Т-90М «Прорыв» в Нижнем Тагиле Свердловской области сообщила корпорация «Уралвагонзавод». В этом подразделении ГК «Ростех» заявили, что усовершенствованная боевая машина значительно превосходит по боевой эффективности предшествующую версию.

Броня крепка и точен тепловизор

«Прорыв» представляет собой модернизированную версию танка Т-90А. В обновленной модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-миллиметровой пушкой. Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.

Важным отличием новой машины является новая башня с динамической защитой «Реликт». Танк оснащен системой, позволяющей сопровождать цель в тепловизионном канале прицела. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток.

Одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Кроме того, броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения.

Боевые возможности и «живучесть» танка повышаются также благодаря автоматизированной системе управления огнем «Калина» и улучшенной системе пожаротушения.

На танке установлена дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд МТ».

На сборку каждой машины на «Уралвагонзаводе» уходит одна неделя. Всего в цеху собирается десять танков, и работа идет в круглосуточном режиме.



Через ОТК, огонь и воду

Новейший российский танк поддерживает репутацию одного из самых надежных в мире. Это достигается многократными проверками всех систем, которые проводятся на «Уралвагонзаводе».

После полного завершения работ каждый танк опускается в специальный бассейн, имитирующий брод, где он проверяется на герметичность.

На глубине пяти метров танк должен провести не менее 20 минут, при этом корпус танка может пропускать не больше 1 литра в минуту.

Затем на полигоне проходит диагностика силовой установки, систем управления огнем, пожарной безопасности и кондиционирования. Для защиты от огня противника новый танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты, проходящими испытания в действии.

В случае обнаружения несоответствий нормативам, прежде всего, выясняют их причины, устраняют неполадки, а затем снова отправляют машину на испытания. Каждое тестирование проходит не менее 6 часов.

Окончательную сдачу и приемку машин проводят сотрудники отдела технического контроля (ОТК) предприятия и военного представительства в присутствии заказчиков.

Основа сухопутных войск

Модернизация ведется в рамках ГВП-2020, о которой уже писал «Капитал страны». Контракт на поставку опытных образцов танка Т-90М для Министерства обороны России был подписан летом прошлого года во время военного форума «Армия-2019» и в настоящее время успешно выполняется.

Еще в сентябре 2019 года Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что армия начала получать новейшие «Прорывы».

В День Сухопутных войск РФ, 1 октября, специальный представитель корпорации «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов заявил, что модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком Вооруженных сил России.

В декабре минувшего года замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что решение о серийной поставке танков Т-90М и принятии их на вооружение будет приниматься по результатам испытаний в 2020 году.

А на экспорт подготовлен танк Т90МС.

Американский журнал «The National Interest» сообщил, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90 — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом.

Как отметили американские журналисты, Россия продолжает производить обе модификации танка, которые остаются актуальными и востребованными.

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